https://ria.ru/20211108/sochi-1758097752.html

Сочи с 30 октября по 7 ноября посетили более 136 тысяч туристов

Сочи с 30 октября по 7 ноября посетили более 136 тысяч туристов - РИА Новости, 08.11.2021

Сочи с 30 октября по 7 ноября посетили более 136 тысяч туристов

Более 136 тысяч туристов приехали в Сочи в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, загрузка отелей в этот период составила не менее 70%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:06

2021-11-08T17:06

2021-11-08T17:06

туризм

краснодарский край

сочи

новости - туризм

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СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Более 136 тысяч туристов приехали в Сочи в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, загрузка отелей в этот период составила не менее 70%, сообщает пресс-служба администрации курорта."В нерабочие дни ноября Сочи принял более 136 тысяч отдыхающих. Загрузка средств размещения в этот период составила 74,3%", - отмечается в релизе.Отмечается, что сейчас на курорте отдыхают 106 тысяч туристов, при этом на фоне притока гостей вспышек COVID-19 не зафиксировано.

https://realty.ria.ru/20211108/sochi-1758025703.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи, новости - туризм