https://ria.ru/20211108/sochi-1758097752.html
Сочи с 30 октября по 7 ноября посетили более 136 тысяч туристов
Сочи с 30 октября по 7 ноября посетили более 136 тысяч туристов - РИА Новости, 08.11.2021
Сочи с 30 октября по 7 ноября посетили более 136 тысяч туристов
Более 136 тысяч туристов приехали в Сочи в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, загрузка отелей в этот период составила не менее 70%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:06
2021-11-08T17:06
2021-11-08T17:06
туризм
краснодарский край
сочи
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756500776_0:226:3077:1957_1920x0_80_0_0_827af4be36e415d8a8f3fcf40baa7989.jpg
СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Более 136 тысяч туристов приехали в Сочи в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, загрузка отелей в этот период составила не менее 70%, сообщает пресс-служба администрации курорта."В нерабочие дни ноября Сочи принял более 136 тысяч отдыхающих. Загрузка средств размещения в этот период составила 74,3%", - отмечается в релизе.Отмечается, что сейчас на курорте отдыхают 106 тысяч туристов, при этом на фоне притока гостей вспышек COVID-19 не зафиксировано.
https://realty.ria.ru/20211108/sochi-1758025703.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756500776_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_aee2c04e10ddc0296b8ed5bea334472d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, новости - туризм
Сочи с 30 октября по 7 ноября посетили более 136 тысяч туристов
Загрузка сочинских отелей с 30 октября по 7 ноября составила не менее 70%