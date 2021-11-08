https://ria.ru/20211108/sobaka-1758118545.html

В Югре собака напала на четырехлетнего мальчика

В Югре собака напала на четырехлетнего мальчика - РИА Новости, 08.11.2021

В Югре собака напала на четырехлетнего мальчика

Собака напала на 4-летнего мальчика в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и укусила его за губу, организована проверка, сообщает в... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:02

2021-11-08T19:02

2021-11-08T19:02

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Собака напала на 4-летнего мальчика в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и укусила его за губу, организована проверка, сообщает в понедельник СУ СК по региону."Югорским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре по информации, размещенной в одной из социальных сетей о нападении собаки на ребенка, организована процессуальная проверка. По предварительным данным, 7 ноября 2021 года около 17.00 (15.00 мск) во время прогулки во дворе одного из домов по улице Калинина города Советский ХМАО-Югры на 4-летнего мальчика набросилась бездомная собака и укусила за губу", - говорится в сообщении.В ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе своевременность и полнота действий чиновников администрации и подрядных организаций по отлову безнадзорных животных, уточняет СУ СК.

https://ria.ru/20210713/sobaka-1741074586.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия