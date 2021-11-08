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Трое детей погибли при взрыве снаряда в Афганистане, сообщили СМИ

Трое детей погибли при взрыве снаряда в Афганистане, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2021

Трое детей погибли при взрыве снаряда в Афганистане, сообщили СМИ

Три ребенка погибли, пять детей пострадали из-за детонации неразорвавшегося снаряда в центральной провинции Афганистана Урузгане, передает агентство Pajhwok. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:44

2021-11-08T17:44

2021-11-08T17:47

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урузган

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Три ребенка погибли, пять детей пострадали из-за детонации неразорвавшегося снаряда в центральной провинции Афганистана Урузгане, передает агентство Pajhwok.По данным агентства, погибшие и пострадавшие дети были членами одной семьи. Другие подробности случившегося не приводятся.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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в мире, взрыв, талибан, афганистан, урузган