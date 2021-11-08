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Компания Huawei показала в России новый молодежный смартфон nova 9
Компания Huawei показала в России новый молодежный смартфон nova 9 - РИА Новости, 08.11.2021
Компания Huawei показала в России новый молодежный смартфон nova 9
Huawei представляет в России новый смартфон молодежной серии nova. Свежий фотофлагман Huawei nova 9 получил камеру с инновационным цветным фильтром RYYB. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:49
2021-11-08T10:49
технологии
huawei technologies
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Huawei представляет в России новый смартфон молодежной серии nova. Свежий фотофлагман Huawei nova 9 получил камеру с инновационным цветным фильтром RYYB.Дизайн устройств серии nova вдохновлен темой космоса. Оформление основной камеры nova 9 напоминает кольца Сатурна. Экран имеет диагональ 6,57 дюйма и закругленные рамки, что обеспечивает иммерсивный просмотр. 120-герцовый дисплей придает максимальную реалистичность картинке. Частота дискретизации касаний на nova 9 составляет до 300 Гц. Технология Huawei Touch Turbo обеспечивает быстрый отклик даже на жесты несколькими пальцами.Благодаря эффективной системе охлаждения смартфон быстро рассеивает тепло и поддерживает оптимальную температуру. Вместе с шустрым процессором Qualcomm Snapdragon 778G 4G это гарантирует быструю работу смартфона даже при большой нагрузке, например, во время игр или прямого видеоэфира.Смартфон nova 9 получил широкий набор фирменных опций флагманских серий P и Mate, среди которых широкий сенсор 1/1,56 дюйма и цветной фильтр RYYB, пропускающий на 40 процентов больше света по сравнению со стандартным фильтром RGGB. Дневные снимки получаются без пересветов, а на затемненных участках ночных фото видны все детали. Умный алгоритм XD Fusion Engine определяет сценарий съемки и выдает соответствующую команду процессору, повышая детализацию изображения. Оборудование и программное обеспечение nova 9 настроены таким образом, чтобы моментально создавать качественные кадры и делиться ими в соцсетях без дополнительной обработки.Фронтальная камера имеет высокое разрешение 32 МП и снимает четкие селфи и видео в формате 4K. Стабилизацию изображения обеспечивает искусственный интеллект. Во время записи видео можно моментально переключаться между фронтальной и основной камерами, снимая то себя, то те события, которые происходят вокруг вас. Ролик будет сохранен как один файл. А если включить режим "Двойной вид", то съемка будет вестись сразу на две камеры в одном кадре – крупным планом и общим.Huawei nova 9 будет доступен с новейшей версией фирменного интерфейса EMUI 12. В нем предусмотрена удобная панель управления воспроизведением музыки, настройками Wi-Fi и Bluetooth, взаимодействием с подключенными устройствами, будь то беспроводные наушники Huawei, смарт-экран, ноутбук или планшет.Предварительный заказ на Huawei nova 9 в России можно оформить с 8 ноября в фирменном магазине бренда или у партнеров. Рекомендованная цена – 39 999 рублей. В подарок можно будет получить беспроводные флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
технологии, huawei technologies, россия
10:49 08.11.2021
 

Компания Huawei показала в России новый молодежный смартфон nova 9

© Фото : HuaweiДевушка со смартфоном Huawei nova 9
Девушка со смартфоном Huawei nova 9 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Huawei представляет в России новый смартфон молодежной серии nova. Свежий фотофлагман Huawei nova 9 получил камеру с инновационным цветным фильтром RYYB.
Дизайн устройств серии nova вдохновлен темой космоса. Оформление основной камеры nova 9 напоминает кольца Сатурна. Экран имеет диагональ 6,57 дюйма и закругленные рамки, что обеспечивает иммерсивный просмотр. 120-герцовый дисплей придает максимальную реалистичность картинке. Частота дискретизации касаний на nova 9 составляет до 300 Гц. Технология Huawei Touch Turbo обеспечивает быстрый отклик даже на жесты несколькими пальцами.
Благодаря эффективной системе охлаждения смартфон быстро рассеивает тепло и поддерживает оптимальную температуру. Вместе с шустрым процессором Qualcomm Snapdragon 778G 4G это гарантирует быструю работу смартфона даже при большой нагрузке, например, во время игр или прямого видеоэфира.
© Фото : HuaweiСмартфон Huawei nova 9
Смартфон Huawei nova 9 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Huawei
Смартфон Huawei nova 9
Смартфон nova 9 получил широкий набор фирменных опций флагманских серий P и Mate, среди которых широкий сенсор 1/1,56 дюйма и цветной фильтр RYYB, пропускающий на 40 процентов больше света по сравнению со стандартным фильтром RGGB. Дневные снимки получаются без пересветов, а на затемненных участках ночных фото видны все детали. Умный алгоритм XD Fusion Engine определяет сценарий съемки и выдает соответствующую команду процессору, повышая детализацию изображения. Оборудование и программное обеспечение nova 9 настроены таким образом, чтобы моментально создавать качественные кадры и делиться ими в соцсетях без дополнительной обработки.
© Фото : HuaweiФото со смартфона Huawei nova 9
Фото со смартфона Huawei nova 9 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Huawei
Фото со смартфона Huawei nova 9
Фронтальная камера имеет высокое разрешение 32 МП и снимает четкие селфи и видео в формате 4K. Стабилизацию изображения обеспечивает искусственный интеллект. Во время записи видео можно моментально переключаться между фронтальной и основной камерами, снимая то себя, то те события, которые происходят вокруг вас. Ролик будет сохранен как один файл. А если включить режим "Двойной вид", то съемка будет вестись сразу на две камеры в одном кадре – крупным планом и общим.
© Фото : HuaweiСмартфон Huawei nova 9
Смартфон Huawei nova 9 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Huawei
Смартфон Huawei nova 9
Huawei nova 9 будет доступен с новейшей версией фирменного интерфейса EMUI 12. В нем предусмотрена удобная панель управления воспроизведением музыки, настройками Wi-Fi и Bluetooth, взаимодействием с подключенными устройствами, будь то беспроводные наушники Huawei, смарт-экран, ноутбук или планшет.
Предварительный заказ на Huawei nova 9 в России можно оформить с 8 ноября в фирменном магазине бренда или у партнеров. Рекомендованная цена – 39 999 рублей. В подарок можно будет получить беспроводные флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro.
 
ТехнологииHuawei TechnologiesРоссия
 
 
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