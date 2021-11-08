https://ria.ru/20211108/sk-1758086340.html

В ЯНАО для поисков сбежавшего из интерната подростка привлекли водолазов

В ЯНАО для поисков сбежавшего из интерната подростка привлекли водолазов - РИА Новости, 08.11.2021

В ЯНАО для поисков сбежавшего из интерната подростка привлекли водолазов

После недели безуспешных поисков подростка, сбежавшего из Антипаютинской школы-интерната в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), к операции привлекли... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:20

2021-11-08T16:20

2021-11-08T16:20

происшествия

су ск рф по янао

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. После недели безуспешных поисков подростка, сбежавшего из Антипаютинской школы-интерната в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), к операции привлекли водолазов, сообщает СУСК по региону.По данным следствия, 1 ноября около 16.00 (14.00 мск) воспитанник школы-интерната, 2007 года рождения, самовольно покинул спальный корпус учреждения и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы-интерната, допустивших самовольный уход подростка.

https://ria.ru/20211108/tok-1758057195.html

россия

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2021

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