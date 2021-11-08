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В ЯНАО для поисков сбежавшего из интерната подростка привлекли водолазов
В ЯНАО для поисков сбежавшего из интерната подростка привлекли водолазов - РИА Новости, 08.11.2021
В ЯНАО для поисков сбежавшего из интерната подростка привлекли водолазов
После недели безуспешных поисков подростка, сбежавшего из Антипаютинской школы-интерната в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), к операции привлекли... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:20
2021-11-08T16:20
происшествия
су ск рф по янао
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. После недели безуспешных поисков подростка, сбежавшего из Антипаютинской школы-интерната в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), к операции привлекли водолазов, сообщает СУСК по региону.По данным следствия, 1 ноября около 16.00 (14.00 мск) воспитанник школы-интерната, 2007 года рождения, самовольно покинул спальный корпус учреждения и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы-интерната, допустивших самовольный уход подростка.
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происшествия, су ск рф по янао, россия
16:20 08.11.2021
 
В ЯНАО для поисков сбежавшего из интерната подростка привлекли водолазов

Водолазов привлекли для поисков сбежавшего из интерната подростка в ЯНАО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. После недели безуспешных поисков подростка, сбежавшего из Антипаютинской школы-интерната в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), к операции привлекли водолазов, сообщает СУСК по региону.

"В настоящее время следствием отрабатываются все версии исчезновения подростка. В том числе с учетом полученной следственным путем информации о гибели несовершеннолетнего в результате неосторожного поведения на неокрепшем льду реки и последующего его утопления на помощь следственно-оперативной группе на место происшествия вылетел вертолет с водолазами и спецтехникой", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 ноября около 16.00 (14.00 мск) воспитанник школы-интерната, 2007 года рождения, самовольно покинул спальный корпус учреждения и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы-интерната, допустивших самовольный уход подростка.
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ПроисшествияСУ СК РФ по ЯНАОРоссия
 
 
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