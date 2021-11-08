В ЯНАО для поисков сбежавшего из интерната подростка привлекли водолазов
Водолазов привлекли для поисков сбежавшего из интерната подростка в ЯНАО
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. После недели безуспешных поисков подростка, сбежавшего из Антипаютинской школы-интерната в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), к операции привлекли водолазов, сообщает СУСК по региону.
"В настоящее время следствием отрабатываются все версии исчезновения подростка. В том числе с учетом полученной следственным путем информации о гибели несовершеннолетнего в результате неосторожного поведения на неокрепшем льду реки и последующего его утопления на помощь следственно-оперативной группе на место происшествия вылетел вертолет с водолазами и спецтехникой", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 ноября около 16.00 (14.00 мск) воспитанник школы-интерната, 2007 года рождения, самовольно покинул спальный корпус учреждения и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы-интерната, допустивших самовольный уход подростка.