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В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля
В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля - РИА Новости, 08.11.2021
В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля
Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории Сирии, заявило командование Вооруженных сил САР. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T21:13
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в мире
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БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории Сирии, заявило командование Вооруженных сил САР."Сегодня в 19:16 (совпадает с мск) Израиль совершил атаки из воздушного пространства севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях. Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб", — говорится в заявлении.По данным агентства САНА, системы ПВО сработали в провинциях Хомс и Тартус.Ливанские СМИ сообщают, что группа израильских самолетов все еще находится на средней высоте в воздушном пространстве Ливана к югу от Бейрута.
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в мире, израиль, сирия, хомс (город), тартус (город)
21:13 08.11.2021 (обновлено: 22:14 08.11.2021)
 
В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля

При авиаударах ВВС Израиля пострадали двое сирийских военных

© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкОбмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Ахмет Абед
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БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории Сирии, заявило командование Вооруженных сил САР.
"Сегодня в 19:16 (совпадает с мск) Израиль совершил атаки из воздушного пространства севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях. Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб", — говорится в заявлении.
По данным агентства САНА, системы ПВО сработали в провинциях Хомс и Тартус.
Ливанские СМИ сообщают, что группа израильских самолетов все еще находится на средней высоте в воздушном пространстве Ливана к югу от Бейрута.
Конденсационные следы ракет на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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