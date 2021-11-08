https://ria.ru/20211108/siriya-1758134185.html

В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля

В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля - РИА Новости, 08.11.2021

В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля

Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории Сирии, заявило командование Вооруженных сил САР. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T21:13

2021-11-08T21:13

2021-11-08T22:14

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БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории Сирии, заявило командование Вооруженных сил САР."Сегодня в 19:16 (совпадает с мск) Израиль совершил атаки из воздушного пространства севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях. Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб", — говорится в заявлении.По данным агентства САНА, системы ПВО сработали в провинциях Хомс и Тартус.Ливанские СМИ сообщают, что группа израильских самолетов все еще находится на средней высоте в воздушном пространстве Ливана к югу от Бейрута.

https://ria.ru/20211103/udar-1757476587.html

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в мире, израиль, сирия, хомс (город), тартус (город)