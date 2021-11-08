https://ria.ru/20211108/shmatko-1758003011.html

Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко - РИА Новости, 08.11.2021

Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

В Москве на 56-м году жизни скончался бывший министр энергетики Сергей Шматко, сообщил нынешний глава ведомства Николай Шульгинов. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:35

2021-11-08T09:35

2021-11-08T12:07

общество

сергей шматко

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

владимир путин

николай шульгинов

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве на 56-м году жизни скончался бывший министр энергетики Сергей Шматко, сообщил нынешний глава ведомства Николай Шульгинов."От имени Министерства <...> и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С. И. Шматко", — приводятся на сайте Минэнерго его слова.В августе Владимир Путин наградил Шматко орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу.С чем связана смерть, пока не известно.Шматко родился в Ставрополе, учился сначала в Уральском университете, окончил факультет экономики Марбургского университета, после этого работал аудитором и консультантом по инвестициям в Россию.В 1990-е годы занимал разные должности во Всероссийском банке развития регионов, Росэнергоатоме, ВНИИАЭС по экономической стратегии.В 2000-е окончил курсы Военной академии Генштаба, работал советником председателя правления Газпромбанка, был вице-президентом "Атомстройэкспорта", президентом "Атомстройэкспорта".В мае 2008 года Шматко назначили министром энергетики, параллельно он возглавлял Электроэнергетический совет СНГ, был председателем совета директоров "Транснефти".С 2013 по 2015 год занимал пост председателя совета директоров "Россетей", в 2013-м стал спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, сергей шматко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, владимир путин, николай шульгинов