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Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко
Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко - РИА Новости, 08.11.2021
Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко
В Москве на 56-м году жизни скончался бывший министр энергетики Сергей Шматко, сообщил нынешний глава ведомства Николай Шульгинов. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:35
2021-11-08T12:07
общество
сергей шматко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
владимир путин
николай шульгинов
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве на 56-м году жизни скончался бывший министр энергетики Сергей Шматко, сообщил нынешний глава ведомства Николай Шульгинов."От имени Министерства &lt;...&gt; и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С. И. Шматко", — приводятся на сайте Минэнерго его слова.В августе Владимир Путин наградил Шматко орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу.С чем связана смерть, пока не известно.Шматко родился в Ставрополе, учился сначала в Уральском университете, окончил факультет экономики Марбургского университета, после этого работал аудитором и консультантом по инвестициям в Россию.В 1990-е годы занимал разные должности во Всероссийском банке развития регионов, Росэнергоатоме, ВНИИАЭС по экономической стратегии.В 2000-е окончил курсы Военной академии Генштаба, работал советником председателя правления Газпромбанка, был вице-президентом "Атомстройэкспорта", президентом "Атомстройэкспорта".В мае 2008 года Шматко назначили министром энергетики, параллельно он возглавлял Электроэнергетический совет СНГ, был председателем совета директоров "Транснефти".С 2013 по 2015 год занимал пост председателя совета директоров "Россетей", в 2013-м стал спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
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общество, сергей шматко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, владимир путин, николай шульгинов
09:35 08.11.2021 (обновлено: 12:07 08.11.2021)
 
Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

Бывший министр энергетики России Сергей Шматко умер на 56-м году жизни

© РИА Новости / Лидия ИсамоваСергей Шматко
Сергей Шматко - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Лидия Исамова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве на 56-м году жизни скончался бывший министр энергетики Сергей Шматко, сообщил нынешний глава ведомства Николай Шульгинов.
"От имени Министерства <...> и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С. И. Шматко", — приводятся на сайте Минэнерго его слова.
В августе Владимир Путин наградил Шматко орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу.
С чем связана смерть, пока не известно.
Шматко родился в Ставрополе, учился сначала в Уральском университете, окончил факультет экономики Марбургского университета, после этого работал аудитором и консультантом по инвестициям в Россию.
В 1990-е годы занимал разные должности во Всероссийском банке развития регионов, Росэнергоатоме, ВНИИАЭС по экономической стратегии.
В 2000-е окончил курсы Военной академии Генштаба, работал советником председателя правления Газпромбанка, был вице-президентом "Атомстройэкспорта", президентом "Атомстройэкспорта".
В мае 2008 года Шматко назначили министром энергетики, параллельно он возглавлял Электроэнергетический совет СНГ, был председателем совета директоров "Транснефти".
С 2013 по 2015 год занимал пост председателя совета директоров "Россетей", в 2013-м стал спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Шматко
Рабочая поездка Владимира Путина в Гудермес - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Шматко
 
ОбществоСергей ШматкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияВладимир ПутинНиколай Шульгинов
 
 
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