https://ria.ru/20211108/shkoly-1758094350.html

В Калужской области школы и канатную дорогу построят с помощью ГЧП

В Калужской области школы и канатную дорогу построят с помощью ГЧП - РИА Новости, 08.11.2021

В Калужской области школы и канатную дорогу построят с помощью ГЧП

Тридцать проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства готовятся в реализации в Калужской области, в их числе строительство школ,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:54

2021-11-08T16:54

2021-11-08T16:54

калужская область

экономика

калужская область

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КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Тридцать проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства готовятся в реализации в Калужской области, в их числе строительство школ, канатной дороги, гостинично-спортивного комплекса, сообщает правительство региона.В понедельник на заседании областного правительства директор Центра государственно-частного партнерства Калужской области Анна Лукина рассказала, что всего на территории региона с помощью Центра ГЧП заключено 24 концессионных соглашения, 8 из которых уже завершены. В настоящее время успешно реализуются 16 проектов с общим объемом вложенных средств более 3 миллиардов рублей. В числе проектов – открытие музея-усадьбы "Полотняный завод" (110 миллионов рублей), строительство железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ "Калуга" в городе Людиново (655,1 миллиона рублей), реконструкция гидротехнического сооружения земляной плотины в Калуге (18,9 миллиона рублей), реконструкция морга в Калуге (180,2 миллиона рублей)."В 2021 году Центром ГЧП совместно с органами исполнительной власти Калужской области и муниципальными образованиями прорабатывается еще 30 проектов, в числе которых строительство двух школ - в Обнинске на 1144 места и в Калуге на 1125 мест. Также в работе находится проект по строительству канатной дороги. Объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Совместно с региональным министерством спорта готовятся проекты по созданию гостинично-спортивного комплекса в микрорайоне Анненки в Калуге, объем инвестиций – не менее 50 миллионов рублей, а также по строительству круглогодичной дополнительной тренировочной ледовой арены "Олимп" в Обнинске с объем инвестиций около 230 миллионов рублей.Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что государственно-частное партнерство – это действенный инструмент регионального развития. "Без широкого применения ГЧП нам будет сложно выполнять те задачи, которые ставит перед нами президент России. Необходимо увеличивать приток инвестиций, в конечном итоге улучшать качество жизни жителей Калужской области, достигать национальных целей развития. Поэтому любым вопросам, связанным с развитием государственно-частного партнерства, я прошу уделять должное внимание", - цитирует слова губернатора пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20211108/kontrol-1758081059.html

https://ria.ru/20211103/kanikuly-1757586289.html

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экономика, калужская область, людиново, владислав шапша, россия