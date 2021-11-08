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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211108/shkoly-1758094350.html
В Калужской области школы и канатную дорогу построят с помощью ГЧП
В Калужской области школы и канатную дорогу построят с помощью ГЧП - РИА Новости, 08.11.2021
В Калужской области школы и канатную дорогу построят с помощью ГЧП
Тридцать проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства готовятся в реализации в Калужской области, в их числе строительство школ,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:54
2021-11-08T16:54
калужская область
экономика
калужская область
людиново
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Тридцать проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства готовятся в реализации в Калужской области, в их числе строительство школ, канатной дороги, гостинично-спортивного комплекса, сообщает правительство региона.В понедельник на заседании областного правительства директор Центра государственно-частного партнерства Калужской области Анна Лукина рассказала, что всего на территории региона с помощью Центра ГЧП заключено 24 концессионных соглашения, 8 из которых уже завершены. В настоящее время успешно реализуются 16 проектов с общим объемом вложенных средств более 3 миллиардов рублей. В числе проектов – открытие музея-усадьбы "Полотняный завод" (110 миллионов рублей), строительство железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ "Калуга" в городе Людиново (655,1 миллиона рублей), реконструкция гидротехнического сооружения земляной плотины в Калуге (18,9 миллиона рублей), реконструкция морга в Калуге (180,2 миллиона рублей)."В 2021 году Центром ГЧП совместно с органами исполнительной власти Калужской области и муниципальными образованиями прорабатывается еще 30 проектов, в числе которых строительство двух школ - в Обнинске на 1144 места и в Калуге на 1125 мест. Также в работе находится проект по строительству канатной дороги. Объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Совместно с региональным министерством спорта готовятся проекты по созданию гостинично-спортивного комплекса в микрорайоне Анненки в Калуге, объем инвестиций – не менее 50 миллионов рублей, а также по строительству круглогодичной дополнительной тренировочной ледовой арены "Олимп" в Обнинске с объем инвестиций около 230 миллионов рублей.Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что государственно-частное партнерство – это действенный инструмент регионального развития. "Без широкого применения ГЧП нам будет сложно выполнять те задачи, которые ставит перед нами президент России. Необходимо увеличивать приток инвестиций, в конечном итоге улучшать качество жизни жителей Калужской области, достигать национальных целей развития. Поэтому любым вопросам, связанным с развитием государственно-частного партнерства, я прошу уделять должное внимание", - цитирует слова губернатора пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20211108/kontrol-1758081059.html
https://ria.ru/20211103/kanikuly-1757586289.html
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экономика, калужская область, людиново, владислав шапша, россия
16:54 08.11.2021
 
В Калужской области школы и канатную дорогу построят с помощью ГЧП

В Калужской области школы и канатную дорогу построят с помощью механизмов ГЧП

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Тридцать проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства готовятся в реализации в Калужской области, в их числе строительство школ, канатной дороги, гостинично-спортивного комплекса, сообщает правительство региона.
В понедельник на заседании областного правительства директор Центра государственно-частного партнерства Калужской области Анна Лукина рассказала, что всего на территории региона с помощью Центра ГЧП заключено 24 концессионных соглашения, 8 из которых уже завершены. В настоящее время успешно реализуются 16 проектов с общим объемом вложенных средств более 3 миллиардов рублей. В числе проектов – открытие музея-усадьбы "Полотняный завод" (110 миллионов рублей), строительство железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ "Калуга" в городе Людиново (655,1 миллиона рублей), реконструкция гидротехнического сооружения земляной плотины в Калуге (18,9 миллиона рублей), реконструкция морга в Калуге (180,2 миллиона рублей).
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 15:57Калужская область
Калужский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением ограничений
"В 2021 году Центром ГЧП совместно с органами исполнительной власти Калужской области и муниципальными образованиями прорабатывается еще 30 проектов, в числе которых строительство двух школ - в Обнинске на 1144 места и в Калуге на 1125 мест. Также в работе находится проект по строительству канатной дороги. Объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Совместно с региональным министерством спорта готовятся проекты по созданию гостинично-спортивного комплекса в микрорайоне Анненки в Калуге, объем инвестиций – не менее 50 миллионов рублей, а также по строительству круглогодичной дополнительной тренировочной ледовой арены "Олимп" в Обнинске с объем инвестиций около 230 миллионов рублей.
Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что государственно-частное партнерство – это действенный инструмент регионального развития. "Без широкого применения ГЧП нам будет сложно выполнять те задачи, которые ставит перед нами президент России. Необходимо увеличивать приток инвестиций, в конечном итоге улучшать качество жизни жителей Калужской области, достигать национальных целей развития. Поэтому любым вопросам, связанным с развитием государственно-частного партнерства, я прошу уделять должное внимание", - цитирует слова губернатора пресс-служба областного правительства.
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в школе - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:32Калужская область
В Калужской области продлили каникулы в школах из-за COVID-19
 
Калужская областьЭкономикаКалужская областьЛюдиновоВладислав ШапшаРоссия
 
 
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