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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211108/shkola-1758088461.html
В Белгородской области открыли новую начальную школу
В Белгородской области открыли новую начальную школу - РИА Новости, 08.11.2021
В Белгородской области открыли новую начальную школу
Начальная школа "Азбука детства", построенная в рамках нацпроекта "Образование" и рассчитанная на 100 мест, открылась в селе Стрелецкое Белгородской области,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:28
2021-11-08T16:28
белгородская область
общество
школа
дети
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Начальная школа "Азбука детства", построенная в рамках нацпроекта "Образование" и рассчитанная на 100 мест, открылась в селе Стрелецкое Белгородской области, сообщает в понедельник правительство региона.Начальная школа "Азбука детства" была пристроена к одноименному детскому саду. Работы завершились в конце августа, а 25 октября учреждение получило лицензию на образовательную деятельность и сразу же после осенних каникул здесь начались первые занятия. Сейчас в школу приняли 46 детей."Открытие этой начальной школы позволило немного разгрузить ближайшие образовательные учреждения в Стрелецком и Северном. Вижу, что здесь созданы все необходимые условия для комфортной учёбы. В классах очень светло и просторно. Ребятам доступны современные игровые и спортивные площадки, спортзал, универсальная студия для проведения внеурочной деятельности. Школа будет работать в режиме полного дня", - отметил, поздравляя учеников и учителей, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Здание школы выполнено в скандинавском стиле. В нем есть спортивный и медицинский блоки, библиотечно-информационный центр, студия ИЗО, лингафонный кабинет, кабинеты логопеда и педагога-психолога с сенсорной комнатой. В рекреациях здания организовано образовательное пространство с тематическими зонами, на территории предусмотрена спортивная площадка с резиновым покрытием.Как отмечают власти региона, разгрузка действующих образовательных учреждений на этом не заканчивается. Ранее Вячеслав Гладков анонсировал строительство в микрорайоне Стрелецкое-59 новой общеобразовательной школы на 725 мест.
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общество, школа, дети, белгородская область, россия, вячеслав гладков
16:28 08.11.2021
 
В Белгородской области открыли новую начальную школу

В селе Стрелецкое Белгородской области открыли новую начальную школу на сто мест

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчебный класс в школе
Учебный класс в школе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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БЕЛГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Начальная школа "Азбука детства", построенная в рамках нацпроекта "Образование" и рассчитанная на 100 мест, открылась в селе Стрелецкое Белгородской области, сообщает в понедельник правительство региона.
Начальная школа "Азбука детства" была пристроена к одноименному детскому саду. Работы завершились в конце августа, а 25 октября учреждение получило лицензию на образовательную деятельность и сразу же после осенних каникул здесь начались первые занятия. Сейчас в школу приняли 46 детей.
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"Открытие этой начальной школы позволило немного разгрузить ближайшие образовательные учреждения в Стрелецком и Северном. Вижу, что здесь созданы все необходимые условия для комфортной учёбы. В классах очень светло и просторно. Ребятам доступны современные игровые и спортивные площадки, спортзал, универсальная студия для проведения внеурочной деятельности. Школа будет работать в режиме полного дня", - отметил, поздравляя учеников и учителей, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Здание школы выполнено в скандинавском стиле. В нем есть спортивный и медицинский блоки, библиотечно-информационный центр, студия ИЗО, лингафонный кабинет, кабинеты логопеда и педагога-психолога с сенсорной комнатой. В рекреациях здания организовано образовательное пространство с тематическими зонами, на территории предусмотрена спортивная площадка с резиновым покрытием.
Как отмечают власти региона, разгрузка действующих образовательных учреждений на этом не заканчивается. Ранее Вячеслав Гладков анонсировал строительство в микрорайоне Стрелецкое-59 новой общеобразовательной школы на 725 мест.
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Белгородская областьОбществоШколаДетиБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
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