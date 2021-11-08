https://ria.ru/20211108/shkola-1758088461.html

В Белгородской области открыли новую начальную школу

В Белгородской области открыли новую начальную школу - РИА Новости, 08.11.2021

В Белгородской области открыли новую начальную школу

Начальная школа "Азбука детства", построенная в рамках нацпроекта "Образование" и рассчитанная на 100 мест, открылась в селе Стрелецкое Белгородской области,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:28

2021-11-08T16:28

2021-11-08T16:28

белгородская область

общество

школа

дети

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Начальная школа "Азбука детства", построенная в рамках нацпроекта "Образование" и рассчитанная на 100 мест, открылась в селе Стрелецкое Белгородской области, сообщает в понедельник правительство региона.Начальная школа "Азбука детства" была пристроена к одноименному детскому саду. Работы завершились в конце августа, а 25 октября учреждение получило лицензию на образовательную деятельность и сразу же после осенних каникул здесь начались первые занятия. Сейчас в школу приняли 46 детей."Открытие этой начальной школы позволило немного разгрузить ближайшие образовательные учреждения в Стрелецком и Северном. Вижу, что здесь созданы все необходимые условия для комфортной учёбы. В классах очень светло и просторно. Ребятам доступны современные игровые и спортивные площадки, спортзал, универсальная студия для проведения внеурочной деятельности. Школа будет работать в режиме полного дня", - отметил, поздравляя учеников и учителей, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Здание школы выполнено в скандинавском стиле. В нем есть спортивный и медицинский блоки, библиотечно-информационный центр, студия ИЗО, лингафонный кабинет, кабинеты логопеда и педагога-психолога с сенсорной комнатой. В рекреациях здания организовано образовательное пространство с тематическими зонами, на территории предусмотрена спортивная площадка с резиновым покрытием.Как отмечают власти региона, разгрузка действующих образовательных учреждений на этом не заканчивается. Ранее Вячеслав Гладков анонсировал строительство в микрорайоне Стрелецкое-59 новой общеобразовательной школы на 725 мест.

https://ria.ru/20211011/avtobus-1754045201.html

https://ria.ru/20211102/finansirovanie-1757334402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, дети, белгородская область, россия, вячеслав гладков