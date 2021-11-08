https://ria.ru/20211108/sertifikat-1758087403.html

РКН удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших COVID-сертификаты

РКН удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших COVID-сертификаты - РИА Новости, 08.11.2021

РКН удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших COVID-сертификаты

Роскомнадзор удалил либо заблокировал более 4 тысяч ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или ресурсов,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:24

2021-11-08T16:24

2021-11-08T16:24

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор удалил либо заблокировал более 4 тысяч ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или ресурсов, генерирующих фейковые QR-коды, сообщила пресс-служба ведомства."С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в марте было удалено или заблокировано 24 ресурса, в апреле - 66, в мае - 36, в июне - 83, в июле - 1353, в августе - 1148, в сентябре - 658, в октябре - 562, а в ноябре - 187.Кроме того, пресс-служба указывает, что с 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.В том случае, если из-за распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространение фейка повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html

https://ria.ru/20211025/sertifikaty-1756120228.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии