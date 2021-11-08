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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/sertifikat-1758087403.html
РКН удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших COVID-сертификаты
РКН удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших COVID-сертификаты - РИА Новости, 08.11.2021
РКН удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших COVID-сертификаты
Роскомнадзор удалил либо заблокировал более 4 тысяч ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или ресурсов,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:24
2021-11-08T16:24
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор удалил либо заблокировал более 4 тысяч ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или ресурсов, генерирующих фейковые QR-коды, сообщила пресс-служба ведомства."С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в марте было удалено или заблокировано 24 ресурса, в апреле - 66, в мае - 36, в июне - 83, в июле - 1353, в августе - 1148, в сентябре - 658, в октябре - 562, а в ноябре - 187.Кроме того, пресс-служба указывает, что с 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.В том случае, если из-за распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространение фейка повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.
https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html
https://ria.ru/20211025/sertifikaty-1756120228.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:24 08.11.2021
 
РКН удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших COVID-сертификаты

Роскомнадзор удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших сертификаты о вакцинации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор удалил либо заблокировал более 4 тысяч ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или ресурсов, генерирующих фейковые QR-коды, сообщила пресс-служба ведомства.
"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - говорится в сообщении.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 15:22Распространение коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о последствиях подделки сертификата о вакцинации
Ведомство отмечает, что в марте было удалено или заблокировано 24 ресурса, в апреле - 66, в мае - 36, в июне - 83, в июле - 1353, в августе - 1148, в сентябре - 658, в октябре - 562, а в ноябре - 187.
Кроме того, пресс-служба указывает, что с 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.
В том случае, если из-за распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространение фейка повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 13:20Распространение коронавируса
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