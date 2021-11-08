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Шоубиз
https://ria.ru/20211108/serov-1758032365.html
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова - РИА Новости, 08.11.2021
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова
Госпитализированный с коронавирусом российский певец Александр Серов в настоящее время чувствует себя хорошо и даже успел поработать в студии в дистанционном... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:26
2021-11-08T12:26
шоубиз
знаменитости
александр серов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госпитализированный с коронавирусом российский певец Александр Серов в настоящее время чувствует себя хорошо и даже успел поработать в студии в дистанционном формате, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Александр Федорков.Ранее дочь Серова рассказала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.Серову 67 лет. Он прославился благодаря хитам "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
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знаменитости, александр серов, шоу-бизнес
12:26 08.11.2021
 
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова

Госпитализированный с коронавирусом Александр Серов удаленно поработал в студии

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Александр Серов
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госпитализированный с коронавирусом российский певец Александр Серов в настоящее время чувствует себя хорошо и даже успел поработать в студии в дистанционном формате, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Александр Федорков.

"По поводу выписки Серова мне ничего неизвестно. Его состояние, на мой взгляд, хорошее. Мы уже поработали удаленно в студии. Серов в хорошей форме, с голосом все в порядке", – рассказал Федорков.

Ранее дочь Серова рассказала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.
Серову 67 лет. Он прославился благодаря хитам "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
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