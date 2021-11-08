https://ria.ru/20211108/serov-1758032365.html

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова - РИА Новости, 08.11.2021

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова

Госпитализированный с коронавирусом российский певец Александр Серов в настоящее время чувствует себя хорошо и даже успел поработать в студии в дистанционном... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:26

2021-11-08T12:26

2021-11-08T12:26

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александр серов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госпитализированный с коронавирусом российский певец Александр Серов в настоящее время чувствует себя хорошо и даже успел поработать в студии в дистанционном формате, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Александр Федорков.Ранее дочь Серова рассказала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.Серову 67 лет. Он прославился благодаря хитам "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.

https://ria.ru/20211026/guzeeva-1756290489.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, александр серов, шоу-бизнес