https://ria.ru/20211108/sdelka-1758022034.html

МИД Ирана выдвинул три условия для возвращения США в ядерную сделку

МИД Ирана выдвинул три условия для возвращения США в ядерную сделку - РИА Новости, 08.11.2021

МИД Ирана выдвинул три условия для возвращения США в ядерную сделку

Власти Ирана считают, что США смогут вернуться в ядерную сделку, только если снимут с Тегерана экономические санкции, признают свою вину в развале сделки, а... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:27

2021-11-08T11:27

2021-11-08T11:27

в мире

сша

иран

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Ирана считают, что США смогут вернуться в ядерную сделку, только если снимут с Тегерана экономические санкции, признают свою вину в развале сделки, а также заверят Тегеран, что подобного выхода США из СВПД не повторится, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде."Соединенным Штатам необходимо знать, что они не являются членом СВПД и не могут что-либо просить в рамках этого соглашения от других членов сделки. Путь США к возвращению в СВПД ясен. Они должны признать свою вину (в развале СВПД - ред.), а также в нынешней ситуации, они должны снять санкции единовременно… Должны заверить, что впредь никакая другая администрация не повторит выход Трампа из ядерной сделки с Ираном", - заявил Хатибзаде в ходе пресс-конференции, которую транслирует центральное телевидение.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.

https://ria.ru/20211014/sdelka-1754478570.html

https://ria.ru/20211030/iran-1757028051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)