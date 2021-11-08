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МИД Ирана выдвинул три условия для возвращения США в ядерную сделку
МИД Ирана выдвинул три условия для возвращения США в ядерную сделку - РИА Новости, 08.11.2021
МИД Ирана выдвинул три условия для возвращения США в ядерную сделку
Власти Ирана считают, что США смогут вернуться в ядерную сделку, только если снимут с Тегерана экономические санкции, признают свою вину в развале сделки, а... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:27
2021-11-08T11:27
в мире
сша
иран
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Ирана считают, что США смогут вернуться в ядерную сделку, только если снимут с Тегерана экономические санкции, признают свою вину в развале сделки, а также заверят Тегеран, что подобного выхода США из СВПД не повторится, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде."Соединенным Штатам необходимо знать, что они не являются членом СВПД и не могут что-либо просить в рамках этого соглашения от других членов сделки. Путь США к возвращению в СВПД ясен. Они должны признать свою вину (в развале СВПД - ред.), а также в нынешней ситуации, они должны снять санкции единовременно… Должны заверить, что впредь никакая другая администрация не повторит выход Трампа из ядерной сделки с Ираном", - заявил Хатибзаде в ходе пресс-конференции, которую транслирует центральное телевидение.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
https://ria.ru/20211014/sdelka-1754478570.html
https://ria.ru/20211030/iran-1757028051.html
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в мире, сша, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
11:27 08.11.2021
 
МИД Ирана выдвинул три условия для возвращения США в ядерную сделку

Представитель МИД Ирана Хатибзаде назвал три условия для возвращения США в ядерную сделку

© Фото : Twitter/@SKhatibzadeh Саид Хатибзаде
 Саид Хатибзаде - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Twitter/@SKhatibzadeh
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Ирана считают, что США смогут вернуться в ядерную сделку, только если снимут с Тегерана экономические санкции, признают свою вину в развале сделки, а также заверят Тегеран, что подобного выхода США из СВПД не повторится, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Соединенным Штатам необходимо знать, что они не являются членом СВПД и не могут что-либо просить в рамках этого соглашения от других членов сделки. Путь США к возвращению в СВПД ясен. Они должны признать свою вину (в развале СВПД - ред.), а также в нынешней ситуации, они должны снять санкции единовременно… Должны заверить, что впредь никакая другая администрация не повторит выход Трампа из ядерной сделки с Ираном", - заявил Хатибзаде в ходе пресс-конференции, которую транслирует центральное телевидение.
Спецпредставитель США по Ирану - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 01:20
В США заявили о необходимости расширения ядерной сделки с Ираном
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 18:53
"Евротройка" и США примут меры, чтобы у Ирана не было ядерного оружия
 
В миреСШАИранМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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