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Греф рассказал о планах экспансии Сбера за пределы России
Греф рассказал о планах экспансии Сбера за пределы России - РИА Новости, 08.11.2021
Греф рассказал о планах экспансии Сбера за пределы России
Экспансия экосистемы Сбера за пределы России - закономерное следствие ее развития, группа планирует запускать за рубежом продукты своих компаний, а также... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T04:09
2021-11-08T11:06
экономика
хорватия
сербия
герман греф
сбербанк россии
евразийский экономический союз
россия
сбер
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экспансия экосистемы Сбера за пределы России - закономерное следствие ее развития, группа планирует запускать за рубежом продукты своих компаний, а также тестировать новые сервисы, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.Последние несколько лет Сбербанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлены и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию, сервисы в сфере транспорта и еды, развлечения. Выручка нефинансовых сервисов по итогам третьего квартала выросла в 2,8 раза в годовом выражении - до 121,7 миллиарда рублей.Сбербанк в настоящее время присутствует в 18 странах и обслуживает 3 миллиона клиентов. В то же время Сбербанк ранее сообщал, что планирует оптимизировать свой международный банковский бизнес: сфокусироваться на развитии на территории стран Евразийского экономического союза, выйти с украинского рынка и сократить физическое присутствие в Европе.Так, банк уже заключил сделку по продаже "дочек" в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро. Сторонам осталось получить одобрения национальных и международных регуляторов на сделку, которое ожидается в 2022 году. Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, при этом Сбербанк ожидает нейтральный финансовый результат по МСФО."Мы уже говорили о намерении сократить долю бизнеса в Европе. В первую очередь это обусловлено непростой конъюнктурой локального рынка - высококонкурентного и низкомаржинального. К этим факторам добавляется постоянно растущее давление регулятора", - прокомментировал Греф.Читайте полный текст интервью Германа Грефа &gt;&gt;
https://ria.ru/20211103/sberbank-1757659532.html
https://ria.ru/20211108/sberezheniya-1757992416.html
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экономика, хорватия, сербия, герман греф, сбербанк россии, евразийский экономический союз, россия, сбер
04:09 08.11.2021 (обновлено: 11:06 08.11.2021)
 
Греф рассказал о планах экспансии Сбера за пределы России

Герман Греф рассказал о планах экспансии экосистемы Сбера за пределы России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экспансия экосистемы Сбера за пределы России - закономерное следствие ее развития, группа планирует запускать за рубежом продукты своих компаний, а также тестировать новые сервисы, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.
Последние несколько лет Сбербанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлены и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию, сервисы в сфере транспорта и еды, развлечения. Выручка нефинансовых сервисов по итогам третьего квартала выросла в 2,8 раза в годовом выражении - до 121,7 миллиарда рублей.

"Экспансия экосистемы Сбера за пределы России - закономерное следствие развития самой экосистемы. Мы планируем как запускать за рубежом продукты отдельных компаний экосистемы, так и тестировать новые инновационные сервисы, в том числе в сфере электронной коммерции и фудтеха. К примеру, наши дочерние банки в Казахстане и Беларуси уже запустили свои подписки "СберПрайм" с Okko и "СберЗвуком" и разрабатывают несколько новых сервисов", - сообщил Греф.

Сбербанк в настоящее время присутствует в 18 странах и обслуживает 3 миллиона клиентов. В то же время Сбербанк ранее сообщал, что планирует оптимизировать свой международный банковский бизнес: сфокусироваться на развитии на территории стран Евразийского экономического союза, выйти с украинского рынка и сократить физическое присутствие в Европе.
Павильон Сбера - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 23:17
Сбербанк Европа продает несколько "дочек"
Так, банк уже заключил сделку по продаже "дочек" в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро. Сторонам осталось получить одобрения национальных и международных регуляторов на сделку, которое ожидается в 2022 году. Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, при этом Сбербанк ожидает нейтральный финансовый результат по МСФО.
"Мы уже говорили о намерении сократить долю бизнеса в Европе. В первую очередь это обусловлено непростой конъюнктурой локального рынка - высококонкурентного и низкомаржинального. К этим факторам добавляется постоянно растущее давление регулятора", - прокомментировал Греф.
Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
03:13
Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
 
ЭкономикаХорватияСербияГерман ГрефСбербанк РоссииЕвразийский экономический союзРоссияСбер
 
 
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