https://ria.ru/20211108/sber-1757994002.html

Греф рассказал о планах экспансии Сбера за пределы России

Греф рассказал о планах экспансии Сбера за пределы России - РИА Новости, 08.11.2021

Греф рассказал о планах экспансии Сбера за пределы России

Экспансия экосистемы Сбера за пределы России - закономерное следствие ее развития, группа планирует запускать за рубежом продукты своих компаний, а также... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T04:09

2021-11-08T04:09

2021-11-08T11:06

экономика

хорватия

сербия

герман греф

сбербанк россии

евразийский экономический союз

россия

сбер

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экспансия экосистемы Сбера за пределы России - закономерное следствие ее развития, группа планирует запускать за рубежом продукты своих компаний, а также тестировать новые сервисы, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.Последние несколько лет Сбербанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлены и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию, сервисы в сфере транспорта и еды, развлечения. Выручка нефинансовых сервисов по итогам третьего квартала выросла в 2,8 раза в годовом выражении - до 121,7 миллиарда рублей.Сбербанк в настоящее время присутствует в 18 странах и обслуживает 3 миллиона клиентов. В то же время Сбербанк ранее сообщал, что планирует оптимизировать свой международный банковский бизнес: сфокусироваться на развитии на территории стран Евразийского экономического союза, выйти с украинского рынка и сократить физическое присутствие в Европе.Так, банк уже заключил сделку по продаже "дочек" в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро. Сторонам осталось получить одобрения национальных и международных регуляторов на сделку, которое ожидается в 2022 году. Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, при этом Сбербанк ожидает нейтральный финансовый результат по МСФО."Мы уже говорили о намерении сократить долю бизнеса в Европе. В первую очередь это обусловлено непростой конъюнктурой локального рынка - высококонкурентного и низкомаржинального. К этим факторам добавляется постоянно растущее давление регулятора", - прокомментировал Греф.Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>

https://ria.ru/20211103/sberbank-1757659532.html

https://ria.ru/20211108/sberezheniya-1757992416.html

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экономика, хорватия, сербия, герман греф, сбербанк россии, евразийский экономический союз, россия, сбер