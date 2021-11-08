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Самолет компании "Россия" совершил посадку в Абакане вместо Красноярска
Самолет компании "Россия" совершил посадку в Абакане вместо Красноярска - РИА Новости, 08.11.2021
Самолет компании "Россия" совершил посадку в Абакане вместо Красноярска
Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" не стал садиться в Красноярске и улетел в Абакан, сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярского аэропорта. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:08
2021-11-08T08:08
2021-11-08T08:08
происшествия
красноярск
абакан
россия (авиакомпания)
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КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" не стал садиться в Красноярске и улетел в Абакан, сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярского аэропорта.В пресс-службе уточнили, что самолет авиакомпании "Россия" уже вернулся в Красноярск из Абакана. Также в аэропорту сообщили, что остальные рейсы в это время садились по графику. Что стало причиной ухода в аэропорт Абакана, в аэропорту пояснить не смогли. В пресс-службе не смогли уточнить количество пассажиров на борту.
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происшествия, красноярск, абакан, россия (авиакомпания)
Самолет компании "Россия" совершил посадку в Абакане вместо Красноярска
Экипаж самолета авиакомпании "Россия" принял решение садиться в Абакане вместо Красноярска