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Самолет компании "Россия" совершил посадку в Абакане вместо Красноярска

Самолет компании "Россия" совершил посадку в Абакане вместо Красноярска - РИА Новости, 08.11.2021

Самолет компании "Россия" совершил посадку в Абакане вместо Красноярска

Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" не стал садиться в Красноярске и улетел в Абакан, сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярского аэропорта. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T08:08

2021-11-08T08:08

2021-11-08T08:08

происшествия

красноярск

абакан

россия (авиакомпания)

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КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" не стал садиться в Красноярске и улетел в Абакан, сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярского аэропорта.В пресс-службе уточнили, что самолет авиакомпании "Россия" уже вернулся в Красноярск из Абакана. Также в аэропорту сообщили, что остальные рейсы в это время садились по графику. Что стало причиной ухода в аэропорт Абакана, в аэропорту пояснить не смогли. В пресс-службе не смогли уточнить количество пассажиров на борту.

красноярск

абакан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, абакан, россия (авиакомпания)