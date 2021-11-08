https://ria.ru/20211108/sammit-1758138155.html
США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года
США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года - РИА Новости, 08.11.2021
США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года
США и Китай согласовывают "на рабочем уровне" детали виртуального саммита, который должен состояться до конца года, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:09
2021-11-08T22:09
2021-11-08T22:25
в мире
сша
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США и Китай согласовывают "на рабочем уровне" детали виртуального саммита, который должен состояться до конца года, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."На рабочем уровне идут консультации для подтверждения деталей. У меня нет для вас ничего нового, что касается времени или сроков", - сказала она на брифинге для прессы.Жан-Пьер повторила, что страны достигли принципиальной договоренности о проведении встречи до конца года. В США рассматривают саммит как возможность "ответственно управлять конкуренцией" с Китаем, добавила она.
https://ria.ru/20211103/kitay-1757641259.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай
22:09 08.11.2021 (обновлено: 22:25 08.11.2021)
США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года
США и Китай согласовывают детали саммита, который должен состояться до конца года