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США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года
США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года - РИА Новости, 08.11.2021
США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года
США и Китай согласовывают "на рабочем уровне" детали виртуального саммита, который должен состояться до конца года, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:09
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в мире
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США и Китай согласовывают "на рабочем уровне" детали виртуального саммита, который должен состояться до конца года, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."На рабочем уровне идут консультации для подтверждения деталей. У меня нет для вас ничего нового, что касается времени или сроков", - сказала она на брифинге для прессы.Жан-Пьер повторила, что страны достигли принципиальной договоренности о проведении встречи до конца года. В США рассматривают саммит как возможность "ответственно управлять конкуренцией" с Китаем, добавила она.
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в мире, сша, китай
22:09 08.11.2021 (обновлено: 22:25 08.11.2021)
 
США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года

США и Китай согласовывают детали саммита, который должен состояться до конца года

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США и Китай согласовывают "на рабочем уровне" детали виртуального саммита, который должен состояться до конца года, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"На рабочем уровне идут консультации для подтверждения деталей. У меня нет для вас ничего нового, что касается времени или сроков", - сказала она на брифинге для прессы.
Жан-Пьер повторила, что страны достигли принципиальной договоренности о проведении встречи до конца года. В США рассматривают саммит как возможность "ответственно управлять конкуренцией" с Китаем, добавила она.
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