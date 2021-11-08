https://ria.ru/20211108/sammit-1758138155.html

США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года

США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года - РИА Новости, 08.11.2021

США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года

США и Китай согласовывают "на рабочем уровне" детали виртуального саммита, который должен состояться до конца года, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:09

2021-11-08T22:09

2021-11-08T22:25

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сша

китай

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США и Китай согласовывают "на рабочем уровне" детали виртуального саммита, который должен состояться до конца года, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."На рабочем уровне идут консультации для подтверждения деталей. У меня нет для вас ничего нового, что касается времени или сроков", - сказала она на брифинге для прессы.Жан-Пьер повторила, что страны достигли принципиальной договоренности о проведении встречи до конца года. В США рассматривают саммит как возможность "ответственно управлять конкуренцией" с Китаем, добавила она.

https://ria.ru/20211103/kitay-1757641259.html

сша

китай

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в мире, сша, китай