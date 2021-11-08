МИД Украины отреагировал на перевод Саакашвили в больницу в Глдане
МИД Украины разочарован переводом Саакашвили в больницу в Глдане
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. МИД Украины заявил, что разочарован переводом экс-президента Грузии, главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили в больницу в Глдане без согласования с Киевом, а также призвал Тбилиси безотлагательно перевести его в гражданское медицинское учреждение, где ему могли бы оказать надлежащую помощь, МИД передал соответствующую ноту.
Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу.
"Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны. Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевести Михаила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи. Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что дальнейшее пребывание Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении "создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями".
Подчеркивается, что МИД и посольство Украины в Грузии продолжают держать ситуацию вокруг гражданина Украины Саакашвили на особом контроле.
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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 39 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.