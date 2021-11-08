https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758106781.html

Адвокат назвал перевозку Саакашвили в госпиталь "похищением"

Адвокат назвал перевозку Саакашвили в госпиталь "похищением" - РИА Новости, 08.11.2021

Адвокат назвал перевозку Саакашвили в госпиталь "похищением"

Один из адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия назвал "похищением" ситуацию с вывозом политика из тюрьмы в Грузии на вертолете в... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:56

2021-11-08T17:56

2021-11-08T19:04

в мире

грузия

задержание саакашвили в грузии

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Один из адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия назвал "похищением" ситуацию с вывозом политика из тюрьмы в Грузии на вертолете в неизвестном направлении.Ранее информацию о том, что Саакашвили забрали на вертолете из Руставской тюрьмы и переводят, возможно, в Горийский госпиталь распространили грузинские телекомпании.Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу."Это похищение Михаила Саакашвили! Ни один из его правозащитников, ни один из членов семьи, ни один врач и ни народный защитник не знают о его состоянии и месте нахождения", - написал Гварамия на странице в Facebook.Адвокаты Саакашвили неоднократно требовали госпитализировать политика в гражданскую клинику, однако власти сообщали о готовности перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 39 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.

https://ria.ru/20211107/saakashvili-1757976657.html

https://ria.ru/20211106/soki-1757893664.html

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в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили