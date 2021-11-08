Омбудсмен Украины попросила власти Грузии перевести Саакашвили в больницу
Омбудсмен Украины Денисова попросила власти Грузии перевести Саакашвили в больницу
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья находящегося в тюрьме экс-президента Грузии, главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили стремительно ухудшается и просит грузинские власти обеспечить перевод политика в больницу.
"Здоровье гражданина Украины, председателя исполнительного комитета национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили, голодающего 39-й день, стремительно ухудшается… Призываю грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей", - написала Денисова в Telegram.
Она сообщила со ссылкой на информацию от консилиума врачей, которые в понедельник посетили Саакашвили, что состояние здоровья политика неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону в любую минуту.
"Из-за распространения в СМИ сообщений представителей грузинских властей о якобы приеме пищи Михаилом Саакашвили, он с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов… Побуждение Михаила отказаться от этих препаратов не что иное, как способ лишения его жизни", - заявила омбудсмен.
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Денисова также призвала иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии и призвала грузинские власти обеспечить Саакашвили надлежащим лечением.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 39 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.