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Рябков обсудил контроль над вооружениями с бельгийским дипломатом
Рябков обсудил контроль над вооружениями с бельгийским дипломатом - РИА Новости, 08.11.2021
Рябков обсудил контроль над вооружениями с бельгийским дипломатом
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии Акселем Кенесом, находящимся в Москве для проведения... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T20:43
2021-11-08T20:43
2021-11-08T20:43
москва
сергей рябков
александр грушко
мид бельгии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии Акселем Кенесом, находящимся в Москве для проведения российско-бельгийских консультаций, стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, сообщил МИД России.Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил с Кенесом отношения между Россией, ЕС и НАТО, а также ситуацию на Украине и в Афганистане.
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москва, сергей рябков, александр грушко, мид бельгии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Рябков обсудил контроль над вооружениями с бельгийским дипломатом
Рябков обсудил с бельгийским дипломатом стратстабильность и контроль над вооружениями