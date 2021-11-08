https://ria.ru/20211108/ryabkov-1758130461.html

Рябков обсудил контроль над вооружениями с бельгийским дипломатом

Рябков обсудил контроль над вооружениями с бельгийским дипломатом - РИА Новости, 08.11.2021

Рябков обсудил контроль над вооружениями с бельгийским дипломатом

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии Акселем Кенесом, находящимся в Москве для проведения... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T20:43

2021-11-08T20:43

2021-11-08T20:43

москва

сергей рябков

александр грушко

мид бельгии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии Акселем Кенесом, находящимся в Москве для проведения российско-бельгийских консультаций, стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, сообщил МИД России.Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил с Кенесом отношения между Россией, ЕС и НАТО, а также ситуацию на Украине и в Афганистане.

https://ria.ru/20211108/ryabkov-1758003872.html

москва

россия

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москва, сергей рябков, александр грушко, мид бельгии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия