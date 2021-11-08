https://ria.ru/20211108/ryabkov-1758003872.html
Рябков прокомментировал подготовку встречи России и США
Рябков прокомментировал подготовку встречи России и США - РИА Новости, 08.11.2021
Рябков прокомментировал подготовку встречи России и США
Даты следующей встречи РФ-США по стратегической стабильности пока нет, стороны ведут подготовительную работу и анализируют итоги последних консультаций, заявил... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:44
2021-11-08T09:44
2021-11-08T09:44
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Даты следующей встречи РФ-США по стратегической стабильности пока нет, стороны ведут подготовительную работу и анализируют итоги последних консультаций, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Рабочие группы будут проводить заседание, как мы рассчитываем, в увязке с пленарками. На данном отрезке основное внимание посвящено домашней работе. У нас серия сюжетов, которые требуют дополнительного анализа, изучения и комментариев после предыдущей встречи, мы сейчас этим занимаемся. Исходим из того, что тем же самым занимаются американцы", - сказал Рябков."По датам мы договоримся, наверное, мы где-то сейчас на полпути к организации следующего пленарного заседания", - добавил замминистра.Он подчеркнул, что "ритмичность мероприятий под вопрос не ставится".РФ и США после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве провели уже два раунда переговоров по стратегической стабильности. По итогам последнего раунда стороны договорились создать две рабочие группы.
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сша, женева (город), владимир путин, джо байден, сергей рябков, россия
Рябков прокомментировал подготовку встречи России и США
Рябков: даты следующей встречи России и США по стратегической стабильности пока нет
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Даты следующей встречи РФ
-США по стратегической стабильности пока нет, стороны ведут подготовительную работу и анализируют итоги последних консультаций, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Рабочие группы будут проводить заседание, как мы рассчитываем, в увязке с пленарками. На данном отрезке основное внимание посвящено домашней работе. У нас серия сюжетов, которые требуют дополнительного анализа, изучения и комментариев после предыдущей встречи, мы сейчас этим занимаемся. Исходим из того, что тем же самым занимаются американцы", - сказал Рябков.
"По датам мы договоримся, наверное, мы где-то сейчас на полпути к организации следующего пленарного заседания", - добавил замминистра.
Он подчеркнул, что "ритмичность мероприятий под вопрос не ставится".
РФ и США
после саммита президентов Владимира Путина
и Джо Байдена
в Женеве
провели уже два раунда переговоров по стратегической стабильности. По итогам последнего раунда стороны договорились создать две рабочие группы.