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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 08.11.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России превысили 623 миллиарда долларов и обновили исторический максимум, говорится в материалах Центробанка. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:12
2021-11-08T16:12
2021-11-08T16:40
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Международные резервы России превысили 623 миллиарда долларов и обновили исторический максимум, говорится в материалах Центробанка.Предыдущий рекорд отмечался 22 октября — 621,6 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центрального банка и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (резервного платежного средства, эмитируемого МВФ) и средств в иностранной валюте.В середине октября Счетная палата сообщала, что Россия входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:12 08.11.2021 (обновлено: 16:40 08.11.2021)
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России достигли 623,2 миллиарда долларов, обновив максимум