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"Аэрофлот" с 13 ноября откроет регулярные рейсы в Бургас

"Аэрофлот" с 13 ноября откроет регулярные рейсы в Бургас - РИА Новости, 08.11.2021

"Аэрофлот" с 13 ноября откроет регулярные рейсы в Бургас

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 ноября запустит регулярные рейсы в Бургас (Болгария), сообщает перевозчик. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:57

2021-11-08T12:57

2021-11-08T12:57

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 ноября запустит регулярные рейсы в Бургас (Болгария), сообщает перевозчик."Аэрофлот" открывает регулярные полеты в Бургас (Болгария). Рейсы SU2156/2157 будут выполняться, начиная с 13 ноября, один раз в неделю — по субботам", - говорится в сообщении.РФ возобновила авиасообщение с Болгарией с 28 июня. "Аэрофлот" также летает в столицу Болгарии Софию.

https://ria.ru/20211103/aeroflot-1757513637.html

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