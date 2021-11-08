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"Аэрофлот" с 13 ноября откроет регулярные рейсы в Бургас
"Аэрофлот" с 13 ноября откроет регулярные рейсы в Бургас - РИА Новости, 08.11.2021
"Аэрофлот" с 13 ноября откроет регулярные рейсы в Бургас
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 ноября запустит регулярные рейсы в Бургас (Болгария), сообщает перевозчик. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:57
2021-11-08T12:57
2021-11-08T12:57
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 ноября запустит регулярные рейсы в Бургас (Болгария), сообщает перевозчик."Аэрофлот" открывает регулярные полеты в Бургас (Болгария). Рейсы SU2156/2157 будут выполняться, начиная с 13 ноября, один раз в неделю — по субботам", - говорится в сообщении.РФ возобновила авиасообщение с Болгарией с 28 июня. "Аэрофлот" также летает в столицу Болгарии Софию.
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