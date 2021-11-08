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Гражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону

Гражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону - РИА Новости, 08.11.2021

Гражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону

Согласно Федеральному закону "О персональных данных", телефонные собеседники перед тем, как озвучить рекламное предложение, должны получить ваше разрешение,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T02:15

2021-11-08T02:15

2021-11-08T02:15

общество

технологии

московский институт радиотехники электроники и автоматики

реклама

россия

евгений кашкин

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Согласно Федеральному закону "О персональных данных", телефонные собеседники перед тем, как озвучить рекламное предложение, должны получить ваше разрешение, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.По его словам, как правило, после нескольких подобных разговоров в колл-центре перенесут ваш номер в "черный список".Кроме того, от навязчивой рекламы можно избавиться, заблокировав номер в телефоне через контекстное меню, предложил эксперт.Также сотовые операторы, используя технологии, связанные с облачными вычислениями и искусственным интеллектом, могут выявлять нежелательные звонки и за определенную плату блокировать спам, заключил Кашкин.

https://ria.ru/20211103/sim-1757469704.html

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2021

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общество, технологии, московский институт радиотехники электроники и автоматики, реклама, россия, евгений кашкин