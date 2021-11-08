https://ria.ru/20211108/raskopki-1757422300.html

В Турции нашли головы древних статуй Афродиты и Диониса

В Турции нашли головы древних статуй Афродиты и Диониса - РИА Новости, 08.11.2021

В Турции нашли головы древних статуй Афродиты и Диониса

На территории древнего города Айзаной, расположенного на западе Турции, археологи в ходе раскопок в русле ручья обнаружили головы древнегреческих богов Афродиты РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T05:16

2021-11-08T05:16

2021-11-08T08:24

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На территории древнего города Айзаной, расположенного на западе Турции, археологи в ходе раскопок в русле ручья обнаружили головы древнегреческих богов Афродиты и Диониса, сообщает Greek Reporter. По информации издания, тела статуй были найдены во время предыдущих раскопок. Теперь ученые откопали головы, искусно вырезанные из известняка примерно пять тысяч лет назад. По словам координатора раскопок, археолога Гохана Коскуна из турецкого Университета Думлупынара, обнаруженные артефакты "очень важны" для дальнейших исследований. Пока неясно, по какой причине скульптуры богини красоты и бога виноделия пострадали. Археологи, которые продолжают работать на этом месте, считают, что здесь могла располагаться мастерская по изготовлению скульптур или оздоровительные комплексы. На такую мысль экспертов натолкнула находка, обнаруженная в августе. Тогда та же группа специалистов объявила, что извлекла из земли часть статуи древнегреческой богини здоровья и чистоты Гигиеи. Считается, что античный город Айзаной был основан в 3300 году до нашей эры. В эллинистический период он переходил из рук в руки между Пергамским царством и Вифинией, прежде чем достался Риму в 133 году до нашей эры. В 2012 году этот регион был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится один из наиболее хорошо сохранившихся храмов, посвященных греческому богу Зевсу, а также огромный амфитеатр, несколько мостов времен римского периода, два из которых используются до сих пор, и другие руины древних сооружений.

https://ria.ru/20210930/raskopki-1752343667.html

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археология, новости культуры, турция, рим, юнеско