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В Воронежской области ввели систему QR-кодов для посещения ТЦ

В Воронежской области ввели систему QR-кодов для посещения ТЦ - РИА Новости, 08.11.2021

В Воронежской области ввели систему QR-кодов для посещения ТЦ

Власти Воронежской области ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией систему QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:46

2021-11-08T18:46

2021-11-08T18:56

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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией систему QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг, сообщило в понедельник областное правительство.В Воронежской области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября.По решению оперативного штаба с 8 ноября возобновляется работа промышленных, сельскохозяйственных, строительных предприятий, работа спортивных объектов и проведение соревнований без зрителей, открываются салоны красоты и парикмахерские. Также с понедельника вернулись за парты школьники и возобновили работу в штатном режиме детские сады."После постепенного снятия антиковидных ограничений в Воронежской области вновь начнет действовать система QR-кодов. При посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо QR-код на электронном или бумажном носителе, подтверждающий вакцинацию или перенесение COVID-19 при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев, либо справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации", - говорится в сообщении.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября несколько раз превышало отметку 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приближалась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758036034.html

https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758009600.html

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