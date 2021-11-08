https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758009600.html

В правительстве ответили на жалобы из-за изменений срока действия QR-кодов

В правительстве ответили на жалобы из-за изменений срока действия QR-кодов - РИА Новости, 08.11.2021

В правительстве ответили на жалобы из-за изменений срока действия QR-кодов

QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года, заявили в Минцифре и Минздраве. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:26

2021-11-08T10:26

2021-11-08T12:11

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004208_0:119:3109:1868_1920x0_80_0_0_4297b3f1a30ae891448e0a67ef701f6c.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года, заявили в Минцифре и Минздраве.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация об изменении сроков действия документов об иммунизации. Так, у некоторых жителей Хабаровского края за ночь они сократились вдвое."Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются", — пояснили в кабмине.С 8 ноября начал действовать приказ Министерства здравоохранения об изменении формы сертификата.Одновременно с этим федеральный центр стал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после прохождения первой процедуры. Ранее этот срок составлял 12 месяцев.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия