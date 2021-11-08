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В правительстве ответили на жалобы из-за изменений срока действия QR-кодов
В правительстве ответили на жалобы из-за изменений срока действия QR-кодов - РИА Новости, 08.11.2021
В правительстве ответили на жалобы из-за изменений срока действия QR-кодов
QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года, заявили в Минцифре и Минздраве. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:26
2021-11-08T10:26
2021-11-08T12:11
общество
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года, заявили в Минцифре и Минздраве.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация об изменении сроков действия документов об иммунизации. Так, у некоторых жителей Хабаровского края за ночь они сократились вдвое."Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются", — пояснили в кабмине.С 8 ноября начал действовать приказ Министерства здравоохранения об изменении формы сертификата.Одновременно с этим федеральный центр стал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после прохождения первой процедуры. Ранее этот срок составлял 12 месяцев.
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общество, россия
10:26 08.11.2021 (обновлено: 12:11 08.11.2021)
В правительстве ответили на жалобы из-за изменений срока действия QR-кодов
Минцифры и Минздрав объяснили изменение срока действия QR-кодов на госуслугах техработами
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года, заявили в Минцифре и Минздраве.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация об изменении сроков действия документов об иммунизации. Так, у некоторых жителей Хабаровского края
за ночь они сократились вдвое.
"Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются", — пояснили в кабмине.
С 8 ноября начал действовать приказ Министерства здравоохранения об изменении
формы сертификата.
Одновременно с этим федеральный центр стал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после прохождения первой процедуры. Ранее этот срок составлял 12 месяцев.