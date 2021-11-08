https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758001550.html

Минздрав Хабаровского края попросил объяснить ситуацию со сроками QR-кодов

Минздрав Хабаровского края попросил объяснить ситуацию со сроками QR-кодов - РИА Новости, 08.11.2021

Минздрав Хабаровского края попросил объяснить ситуацию со сроками QR-кодов

Минздрав Хабаровского края обратился в сервис "Госуслуги" за разъяснением ситуации с изменением сроков действия QR-кодов о вакцинации. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:23

2021-11-08T09:23

2021-11-08T10:25

распространение коронавируса

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хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. Минздрав Хабаровского края обратился в сервис "Госуслуги" за разъяснением ситуации с изменением сроков действия QR-кодов о вакцинации.По сообщениям граждан в соцсетях, за ночь он сократился с года до полугода. У некоторых действительный еще вчера QR-код сегодня оказался просроченным. О такой же проблеме сообщают СМИ других регионов."Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ Министерства здравоохранения Хабаровского края) написал официальный запрос в сервис госуслуг по поводу обнуления QR-кода вакцинированных. Мы ждем официального ответа", — сообщили журналистам в ведомстве.С 8 ноября начал действовать приказ министерства здравоохранения об изменении формы сертификата. Одновременно с этим федеральный центр стал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после прохождения первой процедуры. Ранее этот срок составлял 12 месяцев.

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2021

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общество, хабаровский край, здоровье - общество, россия