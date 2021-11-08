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Режим пытает политзаключенных
Режим пытает политзаключенных - РИА Новости, 08.11.2021
Режим пытает политзаключенных
Мир успел уже подзабыть события в Вашингтоне 6 января, однако в Штатах это по-прежнему острая тема. Дело в том, что сотни человек, участвовавших в так... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:00
2021-11-08T09:51
в мире
авторы
колумнисты - авторы
сша
оон
джо байден
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слободан милошевич
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Мир успел уже подзабыть события в Вашингтоне 6 января, однако в Штатах это по-прежнему острая тема. Дело в том, что сотни человек, участвовавших в так называемом "штурме Капитолия", продолжают сидеть в тюрьме. Даже ручные американские СМИ уже осмеливаются называть их политзаключенными.На днях конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наконец-то получила разрешение посетить узников в вашингтонской тюрьме. Политик добивалась этого долгие месяцы. То, что она увидела, ее потрясло."Условия чудовищные, туалеты сломаны, на стенах плесень", — рассказывала она журналистам. Политзаключенные содержатся отдельно от остальных зэков. Все они сидят в одиночках. Им разрешается покидать камеры только на два часа в день. Раньше можно было лишь на час — тюремная администрация мотивировала это необходимостью соблюдения социальной дистанции.Об отношении к политзаключенным хорошо говорит одна история. Весной Кристофер Уоррел, один из узников 6 января, попросился в больничку — у него было сломано запястье. Тюремная администрация тянула время, адвокат заключенного подавал жалобы. Уоррел считается членом консервативной группировки "Гордые парни". Он белый цисгендерный мужчина, обвиняется в мятеже и нападении на охранников Капитолия. В общем, явно опасный кадр. Поэтому судья занялся его делом и постановил отправить Уоррелла на операцию только в конце октября, спустя четыре месяца после его обращения. Надо думать, запястье к тому времени срослось само собой.Трогательная деталь: несмотря на все издевательства, политзаключенные каждый вечер хором поют американский гимн. Отделение вашингтонской тюрьмы, в котором они содержатся, прозвали "крылом патриотов".Почти год эти патриоты ждут суда. Им инкриминируют подстрекательство к мятежу, мятеж, нападения на силовиков. Это тяжелые статьи, в перспективе обвиняемым светят десятки лет в тюрьме. Хотя весь мир прекрасно видел, что протестанты 6 января вели себя абсолютно мирно. Что они, в сущности, сделали? Возмутились фальсификацией выборов. Зашли в конгресс, где, собственно, заседают их избранники, слуги, так сказать, народа. Поделали селфи. Обошли помещения. Все.В процессе охранник Капитолия застрелил ни в чем не повинную женщину Эшли Бэббит. Никто его за это не судил. Белая женщина это вам не Джордж Флойд, "это другое".На сегодня в вашингтонской тюрьме сидят тридцать семь человек, по всей Америке — больше четырехсот. Заметим, их вина еще не доказана, суда не было, над ними издеваются просто по фану, чтобы не выступали. Ну и чтоб запугать всех несогласных."Мы живем в величайшей стране мира, и это не та страна, где люди должны заживо гнить в тюрьме только за то, что им не понравился результат выборов", — замечание Марджори Тейлор Грин звучит как оксюморон. Впрочем, мир давно привык к этому абсурду.Страна, которая учит демократии весь мир, регулярно применяет "жестокие и необычные наказания", которые весь мир давно благополучно запретил. Иногда это делается на чужой территории, чужими руками, однако мы все прекрасно понимаем, что выгодополучателем и организатором пыточного конвейера является именно Вашингтон.В тюрьмах ЦРУ пытают — при официальном благословении Вашингтона — политических врагов Америки. В Гааге уморили Слободана Милошевича. В Англии гниет за решеткой выдающийся журналист Джулиан Ассанж. Если США добьются экстрадиции, он получит сто семьдесят лет тюрьмы. Он что, грабил, убивал, ел на завтрак живых младенцев?Не-а, он просто публиковал документы, неприятные для американских политиков. А, да, как же мы забыли? Он же еще "изнасиловал" женщину. Ну, то есть, он провел с ней ночь по любви и взаимному согласию. А через несколько дней — вы подумайте! — переспал с другой женщиной. Это быстренько квалифицировали как изнасилование."Преступление" было совершено в Швеции одиннадцать лет назад. Ассанж был молодым и красивым мужчиной. Совершенно неудивительно, что женщины прыгали к нему в постель. Сейчас на его фотографии больно смотреть. Девять лет в заключении (семь — в посольстве Эквадора и два — в английской тюрьме строгого режима) превратили его в дряхлого старика. Докладчик ООН отметил, что Ассанжа подвергают в тюрьме психологическим пыткам. В ожидании худшего журналист уже написал завещание.Американцев не слишком возмущает жестокость режима. Дело не только в их любимом девизе "Права она или нет, но это моя страна." Они просто привыкли к этой жестокости и не воспринимают ее как нечто из ряда вон выходящее. Беспредел в американских тюрьмах — по отношению к политзаключенным в том числе — это просто часть рутины.Обыватель часто представляет себе американскую тюрьму как санаторий с фитнесом, бассейном и выбором блюд по меню. Но так выглядят только места заключения для богатых — в фильме Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" это показано очень хорошо. Подавляющее же большинство 2,3 миллиона заключенных американцев чалится на нарах в совершенно чудовищных условиях.Смертность среди зэков постоянно растет, почти половина из них хронически больны, от всех болезней их лечат в лучшем случае ибупрофеном. Прибавьте к этому террор криминальных авторитетов и уникальный американский тренд на самоубийства — едва человек оказывается в камере, как внезапно совершает суицид.С 2015 года справедливости по подобному делу пыталась добиться семья 28-летней Сандры Бленд. Девушка попала в изолятор за то, что не включила поворотник. Техасский полицейский арестовал ее на дороге, а через два дня Сандра внезапно покончила с собой в камере. Ее родные до сих пор расследуют этот загадочный случай. А ведь таких историй сотни в год.Америка чемпион мира по числу заключенных. Четверть всех зэков планеты сидит в тюрьмах самой демократической страны мира. От 70 до 100 миллионов американцев имеют за плечами или отсидку, или арест. Число их постоянно растет, потому что они идеальная рабская сила, которая широко используется, например, в частных тюрьмах.Это очень интересные заведения, о которых американская пропаганда предпочитает не распространяться. Все, что там происходит, засекречено еще больше, чем в государственных тюрьмах. Журналист Time под прикрытием поработал в одной такой рядовой тюрьме в Луизиане в 2014 году. Заключенные резали друг друга буквально на глазах у равнодушно наблюдавших за этим охранников. Один из заключенных объявил голодовку и вскоре реально умер от голода. Другой месяцами умолял положить его в больницу, однако на медобслуживании компания экономила и бедолагу госпитализировали только тогда, когда у него развилась гангрена. Тогда ему ампутировали обе ноги.Заключенные в частных тюрьмах обязаны работать, иначе их отправят в карцер. За это они получают зарплату, но настолько маленькую, что не могут купить себе достаточно еды в тюремном магазине — и родные вынуждены каждый месяц присылать им по несколько сот долларов. Теснота, болезни, избиения и убийства довершают картину.Прибыль делят владелец тюрьмы и власти штата. Крупнейшие компании, хозяева зэков — CoreCivic и GEO Group — успешно торгуют акциями на бирже. Инвесторы активно вкладываются, даже недавний указ Джо Байдена, запретивший генпрокурору США продлевать контракты с частными тюрьмами, лишь незначительно задевает этот процветающий бизнесВместо того чтобы бороться с этой чудовищной жестокостью, американские СМИ с микроскопом ищут, кого бы позащищать в других странах. Ах, уйгуры. Ах, Саакашвили кашки недоложили. Ах, у Навального поясница разболелась.Фанаты американского режима считают, что жестокость, цинизм, травля неугодных — это признаки сильной власти. Уморить в тюрьме идейных врагов — это же так круто. Но на самом деле это так не работает. Порядочному человеку просто стыдно быть заодно с такой властью.
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в мире, авторы, колумнисты - авторы, сша, оон, джо байден, джулиан ассанж, слободан милошевич, капитолий
08:00 08.11.2021 (обновлено: 09:51 08.11.2021)
 

Режим пытает политзаключенных

© AP Photo / Brynn AndersonОграждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга в поддержку "политических заключенных", участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга в поддержку политических заключенных, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Brynn Anderson
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Мир успел уже подзабыть события в Вашингтоне 6 января, однако в Штатах это по-прежнему острая тема. Дело в том, что сотни человек, участвовавших в так называемом "штурме Капитолия", продолжают сидеть в тюрьме. Даже ручные американские СМИ уже осмеливаются называть их политзаключенными.
На днях конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наконец-то получила разрешение посетить узников в вашингтонской тюрьме. Политик добивалась этого долгие месяцы. То, что она увидела, ее потрясло.
"Условия чудовищные, туалеты сломаны, на стенах плесень", — рассказывала она журналистам. Политзаключенные содержатся отдельно от остальных зэков. Все они сидят в одиночках. Им разрешается покидать камеры только на два часа в день. Раньше можно было лишь на час — тюремная администрация мотивировала это необходимостью соблюдения социальной дистанции.
Об отношении к политзаключенным хорошо говорит одна история. Весной Кристофер Уоррел, один из узников 6 января, попросился в больничку — у него было сломано запястье. Тюремная администрация тянула время, адвокат заключенного подавал жалобы. Уоррел считается членом консервативной группировки "Гордые парни". Он белый цисгендерный мужчина, обвиняется в мятеже и нападении на охранников Капитолия. В общем, явно опасный кадр. Поэтому судья занялся его делом и постановил отправить Уоррелла на операцию только в конце октября, спустя четыре месяца после его обращения. Надо думать, запястье к тому времени срослось само собой.
Трогательная деталь: несмотря на все издевательства, политзаключенные каждый вечер хором поют американский гимн. Отделение вашингтонской тюрьмы, в котором они содержатся, прозвали "крылом патриотов".
Американская тюрьма - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 03:25
Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
Почти год эти патриоты ждут суда. Им инкриминируют подстрекательство к мятежу, мятеж, нападения на силовиков. Это тяжелые статьи, в перспективе обвиняемым светят десятки лет в тюрьме. Хотя весь мир прекрасно видел, что протестанты 6 января вели себя абсолютно мирно. Что они, в сущности, сделали? Возмутились фальсификацией выборов. Зашли в конгресс, где, собственно, заседают их избранники, слуги, так сказать, народа. Поделали селфи. Обошли помещения. Все.
В процессе охранник Капитолия застрелил ни в чем не повинную женщину Эшли Бэббит. Никто его за это не судил. Белая женщина это вам не Джордж Флойд, "это другое".
На сегодня в вашингтонской тюрьме сидят тридцать семь человек, по всей Америке — больше четырехсот. Заметим, их вина еще не доказана, суда не было, над ними издеваются просто по фану, чтобы не выступали. Ну и чтоб запугать всех несогласных.
"Мы живем в величайшей стране мира, и это не та страна, где люди должны заживо гнить в тюрьме только за то, что им не понравился результат выборов", — замечание Марджори Тейлор Грин звучит как оксюморон. Впрочем, мир давно привык к этому абсурду.
Страна, которая учит демократии весь мир, регулярно применяет "жестокие и необычные наказания", которые весь мир давно благополучно запретил. Иногда это делается на чужой территории, чужими руками, однако мы все прекрасно понимаем, что выгодополучателем и организатором пыточного конвейера является именно Вашингтон.
Въезд на территорию тюрьмы Марион - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 14:20
В США заключенных в тюрьме наказывали прослушиванием детской песни
В тюрьмах ЦРУ пытают — при официальном благословении Вашингтона — политических врагов Америки. В Гааге уморили Слободана Милошевича. В Англии гниет за решеткой выдающийся журналист Джулиан Ассанж. Если США добьются экстрадиции, он получит сто семьдесят лет тюрьмы. Он что, грабил, убивал, ел на завтрак живых младенцев?
Не-а, он просто публиковал документы, неприятные для американских политиков. А, да, как же мы забыли? Он же еще "изнасиловал" женщину. Ну, то есть, он провел с ней ночь по любви и взаимному согласию. А через несколько дней — вы подумайте! — переспал с другой женщиной. Это быстренько квалифицировали как изнасилование.
"Преступление" было совершено в Швеции одиннадцать лет назад. Ассанж был молодым и красивым мужчиной. Совершенно неудивительно, что женщины прыгали к нему в постель. Сейчас на его фотографии больно смотреть. Девять лет в заключении (семь — в посольстве Эквадора и два — в английской тюрьме строгого режима) превратили его в дряхлого старика. Докладчик ООН отметил, что Ассанжа подвергают в тюрьме психологическим пыткам. В ожидании худшего журналист уже написал завещание.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 01:19
Биография Джулиана Ассанжа
Американцев не слишком возмущает жестокость режима. Дело не только в их любимом девизе "Права она или нет, но это моя страна." Они просто привыкли к этой жестокости и не воспринимают ее как нечто из ряда вон выходящее. Беспредел в американских тюрьмах — по отношению к политзаключенным в том числе — это просто часть рутины.
Обыватель часто представляет себе американскую тюрьму как санаторий с фитнесом, бассейном и выбором блюд по меню. Но так выглядят только места заключения для богатых — в фильме Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" это показано очень хорошо. Подавляющее же большинство 2,3 миллиона заключенных американцев чалится на нарах в совершенно чудовищных условиях.
Смертность среди зэков постоянно растет, почти половина из них хронически больны, от всех болезней их лечат в лучшем случае ибупрофеном. Прибавьте к этому террор криминальных авторитетов и уникальный американский тренд на самоубийства — едва человек оказывается в камере, как внезапно совершает суицид.
С 2015 года справедливости по подобному делу пыталась добиться семья 28-летней Сандры Бленд. Девушка попала в изолятор за то, что не включила поворотник. Техасский полицейский арестовал ее на дороге, а через два дня Сандра внезапно покончила с собой в камере. Ее родные до сих пор расследуют этот загадочный случай. А ведь таких историй сотни в год.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 08:00
Это другое! Почему в России донос — это "стукачество", а в США — подвиг
Америка чемпион мира по числу заключенных. Четверть всех зэков планеты сидит в тюрьмах самой демократической страны мира. От 70 до 100 миллионов американцев имеют за плечами или отсидку, или арест. Число их постоянно растет, потому что они идеальная рабская сила, которая широко используется, например, в частных тюрьмах.
Это очень интересные заведения, о которых американская пропаганда предпочитает не распространяться. Все, что там происходит, засекречено еще больше, чем в государственных тюрьмах. Журналист Time под прикрытием поработал в одной такой рядовой тюрьме в Луизиане в 2014 году.
Заключенные резали друг друга буквально на глазах у равнодушно наблюдавших за этим охранников. Один из заключенных объявил голодовку и вскоре реально умер от голода. Другой месяцами умолял положить его в больницу, однако на медобслуживании компания экономила и бедолагу госпитализировали только тогда, когда у него развилась гангрена. Тогда ему ампутировали обе ноги.
Ричард Барнетт cидит за столом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
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Заключенные в частных тюрьмах обязаны работать, иначе их отправят в карцер. За это они получают зарплату, но настолько маленькую, что не могут купить себе достаточно еды в тюремном магазине — и родные вынуждены каждый месяц присылать им по несколько сот долларов. Теснота, болезни, избиения и убийства довершают картину.
Прибыль делят владелец тюрьмы и власти штата. Крупнейшие компании, хозяева зэков — CoreCivic и GEO Group — успешно торгуют акциями на бирже. Инвесторы активно вкладываются, даже недавний указ Джо Байдена, запретивший генпрокурору США продлевать контракты с частными тюрьмами, лишь незначительно задевает этот процветающий бизнес
Вместо того чтобы бороться с этой чудовищной жестокостью, американские СМИ с микроскопом ищут, кого бы позащищать в других странах. Ах, уйгуры. Ах, Саакашвили кашки недоложили. Ах, у Навального поясница разболелась.
Фанаты американского режима считают, что жестокость, цинизм, травля неугодных — это признаки сильной власти. Уморить в тюрьме идейных врагов — это же так круто. Но на самом деле это так не работает. Порядочному человеку просто стыдно быть заодно с такой властью.
 
В миреАвторыКолумнисты - АвторыСШАООНДжо БайденДжулиан АссанжСлободан МилошевичКапитолий
 
 
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