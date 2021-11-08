https://ria.ru/20211108/putin-1758125689.html

Путин утвердил политику в сфере стратегического планирования

Путин утвердил политику в сфере стратегического планирования - РИА Новости, 08.11.2021

Путин утвердил политику в сфере стратегического планирования

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране, соответствующий указ... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T20:03

2021-11-08T20:03

2021-11-08T20:07

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ "О безопасности" и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации", - говорится в документе.Добавляется, что указ вступает в силу со дня подписания.

россия

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2021

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общество, россия, владимир путин