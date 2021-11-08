https://ria.ru/20211108/putin-1757989535.html

Путин одной фразой спас невнимательного оператора от падения

Опубликовано видео, как Путин спас оператора от падения - РИА Новости, 08.11.2021

Путин одной фразой спас невнимательного оператора от падения

Президент России Владимир Путин накануне совещания по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения. Эпизод попал в выпуск программы... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T01:13

2021-11-08T01:13

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общество

сочи

владимир путин

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне совещания по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения. Эпизод попал в выпуск программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Как рассказал ведущий Павел Зарубин, оператору пришлось пятиться назад с камерой в руках, чтобы снять идущего по коридору главу государства.В итоге после предупреждения о возможной преграде оператору удалось сохранить равновесие и устоять на ногах.

https://ria.ru/20210926/shutki-1751899116.html

сочи

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общество, сочи, владимир путин, россия, павел зарубин