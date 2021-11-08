https://ria.ru/20211108/putin-1757989535.html
Путин одной фразой спас невнимательного оператора от падения
Опубликовано видео, как Путин спас оператора от падения - РИА Новости, 08.11.2021
Путин одной фразой спас невнимательного оператора от падения
Президент России Владимир Путин накануне совещания по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения. Эпизод попал в выпуск программы... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T01:13
2021-11-08T01:13
2021-11-08T09:04
общество
сочи
владимир путин
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне совещания по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения. Эпизод попал в выпуск программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Как рассказал ведущий Павел Зарубин, оператору пришлось пятиться назад с камерой в руках, чтобы снять идущего по коридору главу государства.В итоге после предупреждения о возможной преграде оператору удалось сохранить равновесие и устоять на ногах.
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общество, сочи, владимир путин, россия, павел зарубин
01:13 08.11.2021 (обновлено: 09:04 08.11.2021)
Опубликовано видео, как Путин спас оператора от падения
Путин предостерег пятившегося назад оператора с камерой от падения и попал на видео