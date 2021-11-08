https://ria.ru/20211108/puteshestviya-1758021301.html

Россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники

Россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники - РИА Новости, 08.11.2021

Россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом рассказали, где провели длинные ноябрьские выходные, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:34

2021-11-08T11:34

2021-11-08T11:34

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом рассказали, где провели длинные ноябрьские выходные, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1874 пользователей, купивших билеты на самолет, поезд или автобус.Большинство (41 процент) опрошенных сказали, что на осенних каникулах поехали домой, к родным.В гости к друзьям отправились 14 процентов респондентов.Отпуск по России выбрали 18 процентов путешественников, а за рубеж улетел каждый десятый турист.Несмотря на праздники и нерабочие дни, каждый двадцатый опрошенный оказался в этот период в командировке. Еще 12 процентов респондентов сообщили, что поехали "по делам".

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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