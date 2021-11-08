https://ria.ru/20211108/puteshestviya-1758021301.html
Россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники
Россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники - РИА Новости, 08.11.2021
Россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом рассказали, где провели длинные ноябрьские выходные, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:34
2021-11-08T11:34
2021-11-08T11:34
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом рассказали, где провели длинные ноябрьские выходные, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1874 пользователей, купивших билеты на самолет, поезд или автобус.Большинство (41 процент) опрошенных сказали, что на осенних каникулах поехали домой, к родным.В гости к друзьям отправились 14 процентов респондентов.Отпуск по России выбрали 18 процентов путешественников, а за рубеж улетел каждый десятый турист.Несмотря на праздники и нерабочие дни, каждый двадцатый опрошенный оказался в этот период в командировке. Еще 12 процентов респондентов сообщили, что поехали "по делам".
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
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новости - туризм, туристы, туризм, россия
Россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники
Российские туристы рассказали, где провели длинные ноябрьские выходные
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом рассказали, где провели длинные ноябрьские выходные, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1874 пользователей, купивших билеты на самолет, поезд или автобус.
Большинство (41 процент) опрошенных сказали, что на осенних каникулах поехали домой, к родным.
В гости к друзьям отправились 14 процентов респондентов.
Отпуск по России выбрали 18 процентов путешественников, а за рубеж улетел каждый десятый турист.
Несмотря на праздники и нерабочие дни, каждый двадцатый опрошенный оказался в этот период в командировке. Еще 12 процентов респондентов сообщили, что поехали "по делам".