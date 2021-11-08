Фильм "Вечные" возглавил прокат в странах СНГ за уикенд

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Фильм "Вечные" в странах СНГ вышел в прокат 4 ноября, зрители в России его смогли увидеть только с 8 ноября. При этом он возглавил прокат в СНГ (без учета России) со сборами 62 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Бессмертная раса суперлюдей, которых называют Вечные, появились на Земле пять миллионов лет назад. Тысячелетия они скрывались от человеческой цивилизации, защищая при этом людей от злобных Девиантов. Однако происходят события, которые заставляют Вечных воссоединиться и выйти на свет.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Неисправимый Рон" со сборами 29,4 миллиона рублей. Анимационный фильм рассказывает о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет Би-бота, который умеет двигаться, говорить, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях, узнавать о новостях и поддерживать связь с одноклассниками. Но однажды он получает такого робота в подарок. Тот оказывается бракованным, и Барни решает самостоятельно научить его всему.На третьем месте трехмерный анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 23,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о членах семьи Аддамс, которые загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям.Четвертую позицию в рейтинге занял российский мультфильм "Кощей. Начало" со сборами 23,1 миллиона рублей. Он рассказывает о Белом призраке, способном уничтожить весь мир, который нагрянул в Дивноземское княжество. Под силу остановить его только одному герою - он молод, силен, водит байк, и его зовут Кощей.На пятом месте фильм "Веном 2", собравший 19,3 миллиона рублей. "Веном" - американский супергеройский фильм режиссера Рубена Флейшера, вышедший в прокат в 2018 году. Главную роль в нем сыграл Том Харди. Сюжет основан на комиксах издательства Marvel Comics. Режиссер второй части - Энди Серкис.
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Фильм "Вечные" в странах СНГ вышел в прокат 4 ноября, зрители в России его смогли увидеть только с 8 ноября. При этом он возглавил прокат в СНГ (без учета России) со сборами 62 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Бессмертная раса суперлюдей, которых называют Вечные, появились на Земле пять миллионов лет назад. Тысячелетия они скрывались от человеческой цивилизации, защищая при этом людей от злобных Девиантов. Однако происходят события, которые заставляют Вечных воссоединиться и выйти на свет.
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Неисправимый Рон" со сборами 29,4 миллиона рублей. Анимационный фильм рассказывает о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет Би-бота, который умеет двигаться, говорить, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях, узнавать о новостях и поддерживать связь с одноклассниками. Но однажды он получает такого робота в подарок. Тот оказывается бракованным, и Барни решает самостоятельно научить его всему.
На третьем месте трехмерный анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 23,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о членах семьи Аддамс, которые загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям.
Четвертую позицию в рейтинге занял российский мультфильм "Кощей. Начало" со сборами 23,1 миллиона рублей. Он рассказывает о Белом призраке, способном уничтожить весь мир, который нагрянул в Дивноземское княжество. Под силу остановить его только одному герою - он молод, силен, водит байк, и его зовут Кощей.
На пятом месте фильм "Веном 2", собравший 19,3 миллиона рублей. "Веном" - американский супергеройский фильм режиссера Рубена Флейшера, вышедший в прокат в 2018 году. Главную роль в нем сыграл Том Харди. Сюжет основан на комиксах издательства Marvel Comics. Режиссер второй части - Энди Серкис.
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