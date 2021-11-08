https://ria.ru/20211108/prokat-1758013257.html

Фильм "Вечные" возглавил прокат в странах СНГ за уикенд

Фильм "Вечные" возглавил прокат в странах СНГ за уикенд - РИА Новости, 08.11.2021

Фильм "Вечные" возглавил прокат в странах СНГ за уикенд

Фильм "Вечные" в странах СНГ вышел в прокат 4 ноября, зрители в России его смогли увидеть только с 8 ноября. При этом он возглавил прокат в СНГ (без учета... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:45

2021-11-08T10:45

2021-11-08T10:45

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Фильм "Вечные" в странах СНГ вышел в прокат 4 ноября, зрители в России его смогли увидеть только с 8 ноября. При этом он возглавил прокат в СНГ (без учета России) со сборами 62 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Бессмертная раса суперлюдей, которых называют Вечные, появились на Земле пять миллионов лет назад. Тысячелетия они скрывались от человеческой цивилизации, защищая при этом людей от злобных Девиантов. Однако происходят события, которые заставляют Вечных воссоединиться и выйти на свет.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Неисправимый Рон" со сборами 29,4 миллиона рублей. Анимационный фильм рассказывает о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет Би-бота, который умеет двигаться, говорить, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях, узнавать о новостях и поддерживать связь с одноклассниками. Но однажды он получает такого робота в подарок. Тот оказывается бракованным, и Барни решает самостоятельно научить его всему.На третьем месте трехмерный анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 23,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о членах семьи Аддамс, которые загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям.Четвертую позицию в рейтинге занял российский мультфильм "Кощей. Начало" со сборами 23,1 миллиона рублей. Он рассказывает о Белом призраке, способном уничтожить весь мир, который нагрянул в Дивноземское княжество. Под силу остановить его только одному герою - он молод, силен, водит байк, и его зовут Кощей.На пятом месте фильм "Веном 2", собравший 19,3 миллиона рублей. "Веном" - американский супергеройский фильм режиссера Рубена Флейшера, вышедший в прокат в 2018 году. Главную роль в нем сыграл Том Харди. Сюжет основан на комиксах издательства Marvel Comics. Режиссер второй части - Энди Серкис.

https://ria.ru/20211108/vechnye-1757589341.html

https://ria.ru/20211016/animatsiya-1754736385.html

https://ria.ru/20210929/kino-1752140598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том харди (эдвард харди), marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, энди серкис