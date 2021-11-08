https://ria.ru/20211108/privivki-1758119735.html

Глава ХМАО рассказала о сделанных прививках от COVID-19

Глава ХМАО рассказала о сделанных прививках от COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021

Глава ХМАО рассказала о сделанных прививках от COVID-19

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:09

2021-11-08T19:09

2021-11-08T19:09

распространение коронавируса

общество

вакцинация

урай

наталья комарова

здоровье - общество

коронавирусы

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте общественных и внешних связей региона.Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом – к усилению мер безопасности в регионе."Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала "Спутник V". Я вместе со всеми", - сказала Комарова. Ее слова приводит департамент общественных и внешних связей.Глава региона напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме."Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим - активно, счастливо, без ограничений, - то это возможно тогда, когда мы здоровы", - отметила Комарова.

https://ria.ru/20211108/cancel-1758113413.html

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756360406.html

урай

ханты-мансийский автономный округ

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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