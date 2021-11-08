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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/privivki-1758119735.html
Глава ХМАО рассказала о сделанных прививках от COVID-19
Глава ХМАО рассказала о сделанных прививках от COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
Глава ХМАО рассказала о сделанных прививках от COVID-19
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:09
2021-11-08T19:09
распространение коронавируса
общество
вакцинация
урай
наталья комарова
здоровье - общество
коронавирусы
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте общественных и внешних связей региона.Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом – к усилению мер безопасности в регионе."Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала "Спутник V". Я вместе со всеми", - сказала Комарова. Ее слова приводит департамент общественных и внешних связей.Глава региона напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме."Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим - активно, счастливо, без ограничений, - то это возможно тогда, когда мы здоровы", - отметила Комарова.
https://ria.ru/20211108/cancel-1758113413.html
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общество, вакцинация, урай, наталья комарова, здоровье - общество, коронавирусы, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
19:09 08.11.2021
 
Глава ХМАО рассказала о сделанных прививках от COVID-19

Губернатор ХМАО Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте общественных и внешних связей региона.
Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом – к усилению мер безопасности в регионе.
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"Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала "Спутник V". Я вместе со всеми", - сказала Комарова. Ее слова приводит департамент общественных и внешних связей.
Глава региона напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме.
"Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим - активно, счастливо, без ограничений, - то это возможно тогда, когда мы здоровы", - отметила Комарова.
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