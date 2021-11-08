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В Приморье более восьми тысяч человек остались без света из-за непогоды

В Приморье более восьми тысяч человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 08.11.2021

В Приморье более восьми тысяч человек остались без света из-за непогоды

Энергоснабжение 11 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях Приморского края нарушено из-за сильных осадков и порывов ветра, превышавших 30 метров... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:05

2021-11-08T17:05

2021-11-08T17:05

происшествия

приморский край

владивосток

жкх

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение 11 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях Приморского края нарушено из-за сильных осадков и порывов ветра, превышавших 30 метров в секунду, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, без света остались 11 населенных пунктов."При падении части кровли торгового павильона во Владивостоке пострадала женщина", - добавил собеседник агентства.Ранее мэрия Владивостока сообщила, что ветер повредил крыши домов в городе, в разных районах фиксируются отключения электроснабжения из-за непогоды.

приморский край

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, владивосток, жкх