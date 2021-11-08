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В Приморье более восьми тысяч человек остались без света из-за непогоды
В Приморье более восьми тысяч человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 08.11.2021
В Приморье более восьми тысяч человек остались без света из-за непогоды
Энергоснабжение 11 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях Приморского края нарушено из-за сильных осадков и порывов ветра, превышавших 30 метров... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:05
2021-11-08T17:05
происшествия
приморский край
владивосток
жкх
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение 11 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях Приморского края нарушено из-за сильных осадков и порывов ветра, превышавших 30 метров в секунду, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, без света остались 11 населенных пунктов."При падении части кровли торгового павильона во Владивостоке пострадала женщина", - добавил собеседник агентства.Ранее мэрия Владивостока сообщила, что ветер повредил крыши домов в городе, в разных районах фиксируются отключения электроснабжения из-за непогоды.
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происшествия, приморский край, владивосток, жкх
17:05 08.11.2021
 
В Приморье более восьми тысяч человек остались без света из-за непогоды

Более восьми тысяч человек остались без света из-за непогоды в Приморье

© РИА Новости / Геннадий ШишкинЛивень во Владивостоке
Ливень во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение 11 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях Приморского края нарушено из-за сильных осадков и порывов ветра, превышавших 30 метров в секунду, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате сильных осадков и порывов ветра до 34 метров в секунду в шести муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение почти 2,5 тысяч жилых домов, в которых проживают порядка 8,4 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, без света остались 11 населенных пунктов.
"При падении части кровли торгового павильона во Владивостоке пострадала женщина", - добавил собеседник агентства.
Ранее мэрия Владивостока сообщила, что ветер повредил крыши домов в городе, в разных районах фиксируются отключения электроснабжения из-за непогоды.
 
ПроисшествияПриморский крайВладивостокЖКХ
 
 
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