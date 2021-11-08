https://ria.ru/20211108/prigovor-1758047427.html

Суд признал законным приговор экс-помощнику полпреда Воробьеву за госизмену

Суд признал законным приговор экс-помощнику полпреда Воробьеву за госизмену - РИА Новости, 08.11.2021

Суд признал законным приговор экс-помощнику полпреда Воробьеву за госизмену

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:14

2021-11-08T13:14

2021-11-08T13:17

происшествия

уральский фо

московский городской суд

россия

александр воробьев

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, получившему 12,5 лет колонии по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова. Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.В середине апреля Воробьева приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и лишили классного чина "действительный государственный советник РФ третьего класса". Назначенное наказание оказалось слегка меньше того, что запрашивал прокурор – 13 лет колонии строгого режима.Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусев, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2018 году возглавил аппарат полпреда президента в УФО Николая Цуканова, а затем стал его помощником.В чем именно состояла государственная измена, не раскрывается, но известно, что ранее Воробьев обучался госуправлению в Варшаве.

https://ria.ru/20201224/gosizmena-1590715233.html

https://ria.ru/20210521/sud-1733290744.html

уральский фо

россия

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происшествия, уральский фо, московский городской суд, россия, александр воробьев