https://ria.ru/20211108/prigovor-1758047427.html
Суд признал законным приговор экс-помощнику полпреда Воробьеву за госизмену
Суд признал законным приговор экс-помощнику полпреда Воробьеву за госизмену - РИА Новости, 08.11.2021
Суд признал законным приговор экс-помощнику полпреда Воробьеву за госизмену
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:14
2021-11-08T13:14
2021-11-08T13:17
происшествия
уральский фо
московский городской суд
россия
александр воробьев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, получившему 12,5 лет колонии по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова. Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.В середине апреля Воробьева приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и лишили классного чина "действительный государственный советник РФ третьего класса". Назначенное наказание оказалось слегка меньше того, что запрашивал прокурор – 13 лет колонии строгого режима.Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусев, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2018 году возглавил аппарат полпреда президента в УФО Николая Цуканова, а затем стал его помощником.В чем именно состояла государственная измена, не раскрывается, но известно, что ранее Воробьев обучался госуправлению в Варшаве.
https://ria.ru/20201224/gosizmena-1590715233.html
https://ria.ru/20210521/sud-1733290744.html
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происшествия, уральский фо, московский городской суд, россия, александр воробьев
13:14 08.11.2021 (обновлено: 13:17 08.11.2021)
Суд признал законным приговор экс-помощнику полпреда Воробьеву за госизмену
Суд признал законным приговор за госизмену экс-помощнику полпреда в Уральском ФО Воробьеву