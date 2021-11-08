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В ЕАО вынесли приговор священнику и звонарю, растлевавшим мальчиков
В ЕАО вынесли приговор священнику и звонарю, растлевавшим мальчиков - РИА Новости, 08.11.2021
В ЕАО вынесли приговор священнику и звонарю, растлевавшим мальчиков
В Еврейской автономной области суд вынес приговор по делу священника и его помощника-звонаря, которых обвиняли в растлении более 50 мальчиков, сообщили РИА... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:46
2021-11-08T14:49
происшествия
еврейская автономная область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
религия
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ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. В Еврейской автономной области суд вынес приговор по делу священника и его помощника-звонаря, которых обвиняли в растлении более 50 мальчиков, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре."Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет и с ограничением свободы на два года. Звонаря — к 12 годам колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года", — рассказала собеседница агентства.Она уточнила, что речь идет о растлении 53 несовершеннолетних. У священника — 51 эпизод, у звонаря — пять, два преступления они совершили совместно. Вину подсудимые признали частично.Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова), настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района, задержали в конце 2019 года, после того как одна из местных жительниц обратилась в Следственный комитет с подозрениями насчет него. У священника провели обыск, во время которого, по словам источника РИА Новости в силовых структурах, изъяли коллекцию "предметов далеко не духовного предназначения". При этом следствие выяснило, что в растлении детей участвовал и помощник священнослужителя — звонарь Сергей Моос. Работу с детьми Спиридон вел с 2007 года.Другой источник рассказал РИА Новости, что дело о растлении составило более 20 томов. Абрамова судили по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними, звонаря — по одной: "Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними".Среди прочего речь идет о сексуальном насилии над детьми, изготовлении порнографии, понуждении к сексу. Кроме того, иеромонах, по данным следствия, систематически (десять эпизодов) употреблял с мальчиками алкоголь и наркотики.Церковь отстранила Абрамова от служения. Как заявлял заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, РПЦ выступает за всестороннее расследование этого дела.
https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html
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еврейская автономная область
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происшествия, еврейская автономная область, следственный комитет россии (ск рф), россия, религия
12:46 08.11.2021 (обновлено: 14:49 08.11.2021)
 
В ЕАО вынесли приговор священнику и звонарю, растлевавшим мальчиков

Иеромонах Спиридон (Абрамов), растливший 53 мальчиков, получил 18 лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. В Еврейской автономной области суд вынес приговор по делу священника и его помощника-звонаря, которых обвиняли в растлении более 50 мальчиков, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет и с ограничением свободы на два года. Звонаря — к 12 годам колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года", — рассказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что речь идет о растлении 53 несовершеннолетних. У священника — 51 эпизод, у звонаря — пять, два преступления они совершили совместно. Вину подсудимые признали частично.
Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова), настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района, задержали в конце 2019 года, после того как одна из местных жительниц обратилась в Следственный комитет с подозрениями насчет него. У священника провели обыск, во время которого, по словам источника РИА Новости в силовых структурах, изъяли коллекцию "предметов далеко не духовного предназначения". При этом следствие выяснило, что в растлении детей участвовал и помощник священнослужителя — звонарь Сергей Моос. Работу с детьми Спиридон вел с 2007 года.
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Другой источник рассказал РИА Новости, что дело о растлении составило более 20 томов. Абрамова судили по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними, звонаря — по одной: "Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними".
Среди прочего речь идет о сексуальном насилии над детьми, изготовлении порнографии, понуждении к сексу. Кроме того, иеромонах, по данным следствия, систематически (десять эпизодов) употреблял с мальчиками алкоголь и наркотики.
Церковь отстранила Абрамова от служения. Как заявлял заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, РПЦ выступает за всестороннее расследование этого дела.
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