https://ria.ru/20211108/pravitelstvo-1758020510.html

Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами

Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами - РИА Новости, 08.11.2021

Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами

Правительство РФ создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами в социальной сфере, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:18

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правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство РФ создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами в социальной сфере, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы будем развивать механизмы обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи… Для этого запустим единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html

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2021

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правительство рф, михаил мишустин, россия