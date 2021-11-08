https://ria.ru/20211108/pravitelstvo-1758020510.html
Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами
Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами - РИА Новости, 08.11.2021
Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами
Правительство РФ создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами в социальной сфере, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:18
2021-11-08T11:18
2021-11-08T11:18
правительство рф
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757391087_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_ee38316d1c157888368cbaf6623fb8df.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство РФ создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами в социальной сфере, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы будем развивать механизмы обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи… Для этого запустим единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757391087_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_31e5714beb05e872e253ed0afcf0f10d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, михаил мишустин, россия
Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами
Мишустин: правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами