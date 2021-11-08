https://ria.ru/20211108/poster-1758105866.html

Создатели постера к новому фильму о Человеке-пауке раскрыли детали сюжета

Создатели постера к новому фильму о Человеке-пауке раскрыли детали сюжета - РИА Новости, 08.11.2021

Создатели постера к новому фильму о Человеке-пауке раскрыли детали сюжета

Студия Sony выпустила первый официальный постер к предстоящему супергеройскому фильму Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", на котором раскрываются некоторые... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:37

2021-11-08T19:37

2021-11-08T19:37

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Студия Sony выпустила первый официальный постер к предстоящему супергеройскому фильму Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", на котором раскрываются некоторые детали сюжета. На плакате на переднем плане изображен Человек-паук (Том Холланд) в окружении щупалец Доктора Осьминога (Альфред Молина), а на заднем виднеется Зеленый гоблин, который последний раз появлялся в "Человеке-пауке 2" (2004) Сэма Рэйми. Тогда его сыграл Уиллем Дефо.Удар молнии, который тоже нарисовали на постере, может быть намеком на возвращение Электро. Этот суперзлодей в исполнении Джейми Фокса фигурировал в боевике "Новый Человек-паук. Высокое напряжение" (2014). Но и на этом подсказки от создателей картины не закончились.На рисунке также виднеется облако, похожее на песок. Поэтому не исключено, что в фильме будет задействован и Песочный человек из еще одного фильма Рэйми "Человек-паук 3: Враг в отражении" (2007), завершившего его супергеройскую трилогию о приключениях Питера Паркера. Злодея тогда сыграл Томас Хейден Черч. Все эти персонажи вполне могут вписаться в один фильм. Ожидается, что в предстоящем блокбастере герой Тома Холланда обратиться за помощью к магу Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука. Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием, можно будет узнать уже совсем скоро. В российских кинотеатрах премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря.

https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754188098.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sony pictures, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, бенедикт камбербэтч, том холланд, джейми фокс