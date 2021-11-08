https://ria.ru/20211108/pompei-1758025525.html

Редкая находка в Помпеях: комната, где жили рабы

Редкая находка в Помпеях: комната, где жили рабы - РИА Новости, 08.11.2021

Редкая находка в Помпеях: комната, где жили рабы

Во время раскопок в пригороде Помпей археологи обнаружили хорошо сохранившуюся комнату, в которой когда-то жили рабы. Исключительная находка — в фотоленте... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:05

2021-11-08T13:05

2021-11-08T14:09

фото

помпеи

археология

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Во время раскопок в пригороде Помпей археологи обнаружили хорошо сохранившуюся комнату, в которой когда-то жили рабы. Исключительная находка — в фотоленте Ria.ru.

помпеи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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