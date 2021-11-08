Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/pompei-1758025525.html
Редкая находка в Помпеях: комната, где жили рабы
Редкая находка в Помпеях: комната, где жили рабы - РИА Новости, 08.11.2021
Редкая находка в Помпеях: комната, где жили рабы
Во время раскопок в пригороде Помпей археологи обнаружили хорошо сохранившуюся комнату, в которой когда-то жили рабы. Исключительная находка — в фотоленте... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:05
2021-11-08T14:09
фото
помпеи
археология
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758021578_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_64b8ef631cafb00e83c8828c2e760874.jpg
Во время раскопок в пригороде Помпей археологи обнаружили хорошо сохранившуюся комнату, в которой когда-то жили рабы. Исключительная находка — в фотоленте Ria.ru.
помпеи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758021578_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b820c7d2d9b6010aaed62b35eb8fdcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, помпеи, археология, новости культуры
13:05 08.11.2021 (обновлено: 14:09 08.11.2021)
 

Редкая находка в Помпеях: комната, где жили рабы

Читать ria.ru в
Во время раскопок в пригороде Помпей археологи обнаружили хорошо сохранившуюся комнату, в которой когда-то жили рабы. Исключительная находка — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Комнатку площадью всего 16 квадратных метров нашли при работах на вилле Чивита Джулиана.

Археологи работают в комнате рабов, обнаруженной на римской вилле недалеко от древнеримского города Помпеи
1 из 8

Комнатку площадью всего 16 квадратных метров нашли при работах на вилле Чивита Джулиана.

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Внутри помещения — три деревянные кровати, в том числе детская, сундук и ночной горшок.

Комната рабов на римской вилле c кроватями, амфорами, керамическими кувшинами и ночным горшком. Обнаружена при раскопках недалеко от древнеримского города Помпеи
2 из 8

Внутри помещения — три деревянные кровати, в том числе детская, сундук и ночной горшок.

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Под кроватями — личные вещи, амфоры и кувшины.

Комната рабов на римской вилле. Обнаружена при раскопках недалеко от древнеримского города Помпеи
3 из 8

Под кроватями — личные вещи, амфоры и кувшины.

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Археологи предполагают, что в комнате могла жить небольшая семья, работавшая на вилле.

Археологи работают в комнате рабов, обнаруженной на римской вилле недалеко от древнеримского города Помпеи
4 из 8

Археологи предполагают, что в комнате могла жить небольшая семья, работавшая на вилле.

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park

Специалисты называют находку исключительной.

Комната рабов на римской вилле. Обнаружена при раскопках недалеко от древнеримского города Помпеи
5 из 8

Специалисты называют находку исключительной.

© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Открытие дает представление о повседневной жизни в древнеримском городе.

Комната рабов на римской вилле. Обнаружена при раскопках недалеко от древнеримского города Помпеи
6 из 8

Открытие дает представление о повседневной жизни в древнеримском городе.

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Помпеи, находившиеся недалеко от Неаполя, впервые обнаружили в 1592 году, однако раскопки здесь начались лишь в 1748-м.

Археологи работают в комнате рабов, обнаруженной на римской вилле недалеко от древнеримского города Помпеи
7 из 8

Помпеи, находившиеся недалеко от Неаполя, впервые обнаружили в 1592 году, однако раскопки здесь начались лишь в 1748-м.

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Археологические работы в "мертвом городе" продолжаются и сегодня.

Комната рабов на римской вилле. Обнаружена при раскопках недалеко от древнеримского города Помпеи
8 из 8

Археологические работы в "мертвом городе" продолжаются и сегодня.

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
 
КультураФотоПомпеиАрхеологияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
Лента новостейМолния
Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомным