Редкая находка в Помпеях: комната, где жили рабы
Комнатку площадью всего 16 квадратных метров нашли при работах на вилле Чивита Джулиана.
Комнатку площадью всего 16 квадратных метров нашли при работах на вилле Чивита Джулиана.
Внутри помещения — три деревянные кровати, в том числе детская, сундук и ночной горшок.
Внутри помещения — три деревянные кровати, в том числе детская, сундук и ночной горшок.
Под кроватями — личные вещи, амфоры и кувшины.
Под кроватями — личные вещи, амфоры и кувшины.
Археологи предполагают, что в комнате могла жить небольшая семья, работавшая на вилле.
Археологи предполагают, что в комнате могла жить небольшая семья, работавшая на вилле.
Специалисты называют находку исключительной.
Открытие дает представление о повседневной жизни в древнеримском городе.
Открытие дает представление о повседневной жизни в древнеримском городе.
Помпеи, находившиеся недалеко от Неаполя, впервые обнаружили в 1592 году, однако раскопки здесь начались лишь в 1748-м.
Помпеи, находившиеся недалеко от Неаполя, впервые обнаружили в 1592 году, однако раскопки здесь начались лишь в 1748-м.
Археологические работы в "мертвом городе" продолжаются и сегодня.
Археологические работы в "мертвом городе" продолжаются и сегодня.