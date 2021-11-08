https://ria.ru/20211108/polyanin-1758138816.html

ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах

ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах - РИА Новости, 08.11.2021

ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах

Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин находится, вероятно, в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:24

2021-11-08T22:24

2021-11-08T22:44

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин находится, вероятно, в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований США."Полянин, как мы считаем, находится в России, вероятно, в Барнауле", - говорится в ориентировке на Полянина, которую распространило ФБР.Ранее США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли обоих в список американских санкций. Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела получить с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин получил с жертв 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд. Васинский был арестован в Польше и ждет возможной экстрадиции в США, Полянин находится на свободе.Кроме того, США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.

https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html

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