https://ria.ru/20211108/polyanin-1758138816.html
ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах
ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах - РИА Новости, 08.11.2021
ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах
Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин находится, вероятно, в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:24
2021-11-08T22:24
2021-11-08T22:44
в мире
барнаул
сша
фбр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин находится, вероятно, в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований США."Полянин, как мы считаем, находится в России, вероятно, в Барнауле", - говорится в ориентировке на Полянина, которую распространило ФБР.Ранее США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли обоих в список американских санкций. Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела получить с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин получил с жертв 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд. Васинский был арестован в Польше и ждет возможной экстрадиции в США, Полянин находится на свободе.Кроме того, США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html
барнаул
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, барнаул, сша, фбр, россия
22:24 08.11.2021 (обновлено: 22:44 08.11.2021)
ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах
ФБР: обвиняемый в кибервзломах Полянин находится, вероятно, в Барнауле