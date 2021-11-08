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ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах
ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах - РИА Новости, 08.11.2021
ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах
Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин находится, вероятно, в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:24
2021-11-08T22:44
в мире
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сша
фбр
россия
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин находится, вероятно, в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований США."Полянин, как мы считаем, находится в России, вероятно, в Барнауле", - говорится в ориентировке на Полянина, которую распространило ФБР.Ранее США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли обоих в список американских санкций. Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела получить с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин получил с жертв 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд. Васинский был арестован в Польше и ждет возможной экстрадиции в США, Полянин находится на свободе.Кроме того, США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
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в мире, барнаул, сша, фбр, россия
22:24 08.11.2021 (обновлено: 22:44 08.11.2021)
 
ФБР назвало возможное местонахождение Полянина, обвиняемого в кибервзломах

ФБР: обвиняемый в кибервзломах Полянин находится, вероятно, в Барнауле

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин находится, вероятно, в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований США.
"Полянин, как мы считаем, находится в России, вероятно, в Барнауле", - говорится в ориентировке на Полянина, которую распространило ФБР.
Ранее США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли обоих в список американских санкций. Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела получить с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин получил с жертв 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд. Васинский был арестован в Польше и ждет возможной экстрадиции в США, Полянин находится на свободе.
Кроме того, США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
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