19:11 08.11.2021 (обновлено: 19:34 08.11.2021)
От трех до четырех тысяч мигрантов находятся на границе, заявили в Польше
Правительство Польши: рядом с границей находятся от трех до четырех тысяч мигрантов
© Sputnik / Инна ГришукБеженцы на белорусско-польской границе
© Sputnik / Инна Гришук
ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. От 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания у президента на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
"В настоящее время у польских границ находятся 3-4 тысячи человек, в то же время на территории Белоруссии их больше 10 тысяч – готовых пересечь польскую границу", - сказал Мюллер.
"Одновременно наши службы информируют, что постоянно на территорию Белоруссии организовывают транспорты из арабских стран", - добавил он.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ.
В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.