https://ria.ru/20211108/polsha-1758120104.html

От трех до четырех тысяч мигрантов находятся на границе, заявили в Польше

От трех до четырех тысяч мигрантов находятся на границе, заявили в Польше - РИА Новости, 08.11.2021

От трех до четырех тысяч мигрантов находятся на границе, заявили в Польше

От 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания у... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:11

2021-11-08T19:11

2021-11-08T19:34

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

мариуш блащак

станислав жарин

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. От 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания у президента на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией."Одновременно наши службы информируют, что постоянно на территорию Белоруссии организовывают транспорты из арабских стран", - добавил он.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ.В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.

https://ria.ru/20211108/palatki-1758108969.html

белоруссия

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, мариуш блащак, станислав жарин