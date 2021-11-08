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От трех до четырех тысяч мигрантов находятся на границе, заявили в Польше
От трех до четырех тысяч мигрантов находятся на границе, заявили в Польше - РИА Новости, 08.11.2021
От трех до четырех тысяч мигрантов находятся на границе, заявили в Польше
От 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания у... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:11
2021-11-08T19:34
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
мариуш блащак
станислав жарин
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. От 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания у президента на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией."Одновременно наши службы информируют, что постоянно на территорию Белоруссии организовывают транспорты из арабских стран", - добавил он.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ.В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, мариуш блащак, станислав жарин
19:11 08.11.2021 (обновлено: 19:34 08.11.2021)
 
От трех до четырех тысяч мигрантов находятся на границе, заявили в Польше

Правительство Польши: рядом с границей находятся от трех до четырех тысяч мигрантов

© Sputnik / Инна ГришукБеженцы на белорусско-польской границе
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Инна Гришук
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. От 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов находятся на границе Белоруссии и Польши, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания у президента на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
"В настоящее время у польских границ находятся 3-4 тысячи человек, в то же время на территории Белоруссии их больше 10 тысяч – готовых пересечь польскую границу", - сказал Мюллер.
"Одновременно наши службы информируют, что постоянно на территорию Белоруссии организовывают транспорты из арабских стран", - добавил он.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши
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До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ.
В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.
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В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииМариуш БлащакСтанислав Жарин
 
 
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