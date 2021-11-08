https://ria.ru/20211108/polsha-1758111896.html

Польша мобилизовала два батальона легкой пехоты из-за мигрантов

Польша мобилизовала два батальона легкой пехоты из-за мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021

Польша мобилизовала два батальона легкой пехоты из-за мигрантов

Два батальона войск территориальной обороны Польши мобилизованы из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:21

2021-11-08T18:21

2021-11-08T18:21

в мире

белоруссия

польша

мариуш блащак

станислав жарин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Два батальона войск территориальной обороны Польши мобилизованы из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией."С 15.00 (17.00 мск) из-за ситуации на границе солдаты территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Гайновка) из 1-й Подляской бригады территориальной обороны были вызваны в свои подразделения по тревоге", - говорится в сообщении войск территориальной обороны в Twitter.Ранее представитель пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.В связи с этим войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в свою очередь, что число солдат войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758106072.html

https://ria.ru/20211108/zakharova-1758097864.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии