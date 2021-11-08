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Польские пограничники применили газ против нелегальных мигрантов
Польские пограничники применили газ против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021
Польские пограничники применили газ против нелегальных мигрантов
Польские пограничники распылили слезоточивый газ в сторону нелегальных мигрантов, которые попытались перерезать ограждения из колючей проволоки на границе с... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:40
2021-11-08T16:40
2021-11-08T20:24
в мире
белоруссия
польша
станислав жарин
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Польские пограничники распылили слезоточивый газ в сторону нелегальных мигрантов, которые попытались перерезать ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.Видеозапись инцидента опубликовало в Twitter Министерство национальной обороны Польши.Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть забор с помощью палок и бревен, они также бросали камни в пограничников. Мигрантам удалось повалить несколько секций ограждения.Как подчеркивала представитель комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович, всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Белоруссию.Она также добавила, что ни один человек, прибывший к границе, не попросил убежища. В понедельник больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию" страны. Как сообщил РИА Новости представитель Пограничной стражи, белорусские военные направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес.Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе границы и не допустить провокаций.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758081384.html
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Мигранты на белорусско-польской границе режут ограждение
Мигранты из Белоруссии пытаются резать пограничное ограждение, польские силовики используют перцовый спрей
2021-11-08T16:40
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в мире, белоруссия, польша, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:40 08.11.2021 (обновлено: 20:24 08.11.2021)
Польские пограничники применили газ против нелегальных мигрантов
Нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу