https://ria.ru/20211108/polsha-1758088766.html

Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации на границе

Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации на границе - РИА Новости, 08.11.2021

Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации на границе

Президент Польши Анджей Дуда собирает совещание по ситуации на границе с Белоруссией, сообщает Бюро национальной безопасности страны. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:29

2021-11-08T16:29

2021-11-08T16:34

в мире

белоруссия

польша

анджей дуда

станислав жарин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда собирает совещание по ситуации на границе с Белоруссией, сообщает Бюро национальной безопасности страны."В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14.30 (16.30 мск) в BBN, встретится с премьер-министром, министрами и главами служб", - говорится в сообщении.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758043447.html

https://ria.ru/20211108/granitsa-1758060786.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, анджей дуда, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии