https://ria.ru/20211108/polsha-1758077910.html

Польские силовики пресекли штурм границы мигрантами

Польские силовики пресекли штурм границы мигрантами - РИА Новости, 08.11.2021

Польские силовики пресекли штурм границы мигрантами

Польские силовики пресекли штурм границы со стороны Белоруссии, сообщает министерство внутренних дел и администрации республики. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:43

2021-11-08T15:43

2021-11-08T19:00

в мире

белоруссия

польша

мариуш блащак

станислав жарин

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Польские силовики пресекли штурм границы со стороны Белоруссии, сообщает министерство внутренних дел и администрации республики."Польские службы пресекли попытку силового прорыва на польскую сторону мигрантами к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация осталась под контролем", - говорится в сообщении.В своем аккаунте в Twitter МВД опубликовало несколько видеозаписей, где видно, как большая группа мигрантов пытается прорваться через границу. Им противостоят польские пограничники при поддержке армии.Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть ограду из колючей проволоки с помощью подручных средств – палок и бревен, бросали камни в польских пограничников. Им удалось повалить несколько секций ограждения. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в свою очередь, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.

https://ria.ru/20211108/granitse-1758046946.html

https://ria.ru/20211108/granitse-1758046946.html

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Мигранты пытаются прорваться через белорусско-польскую границу Первые попытки мигрантов из Белоруссии прорвать польскую границу. Польские силовики публикуют видео. 2021-11-08T15:43 true PT0M59S

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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, станислав жарин