https://ria.ru/20211108/polsha-1758070295.html

В Польше заявили о попытках нелегальных мигрантов перейти границу

В Польше заявили о попытках нелегальных мигрантов перейти границу - РИА Новости, 08.11.2021

В Польше заявили о попытках нелегальных мигрантов перейти границу

Нелегальные мигранты дошли до польско-белорусской границы и попытались ее перейти, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:01

2021-11-08T15:01

2021-11-08T16:24

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты дошли до польско-белорусской границы и попытались ее перейти, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер."Часть из них уже пробовали пересечь границу. Пограничная стража сдержала их", — уточнил чиновник.В Варшаве в понедельник заявили, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши". Так, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин опубликовал в Twitter видеозапись, на которой сотни человек, в том числе женщины и дети, с багажом идут по дороге со стороны Белоруссии.В свою очередь, представитель польской пограничной стражи заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а в сторону леса.По данным министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, на границе несут службу более 12 тысяч солдат, а войска территориальной обороны привели в повышенную боевую готовность.В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе колонны беженцев и не допустить провокаций.Как подчеркнул Бычковский, иностранцы хотят попасть в Польшу, чтобы попросить статус беженца в ЕС. Он отметил, что люди не представляют угрозы и ведут себя спокойно.Представитель госпогранкомитета добавил, что, с учетом заявлений Варшавы о концентрации войск и техники на границе, власти Белоруссии не исключают провокаций с польской стороны, чтобы оправдать "применение физической силы и спецсредств в отношении беженцев".Ситуацию на границе Белоруссии и Польши в следующий понедельник обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.

https://ria.ru/20211108/granitse-1758046946.html

https://ria.ru/20211108/nelegaly-1758072645.html

https://ria.ru/20211108/polsha-1758077910.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии