15:01 08.11.2021 (обновлено: 16:24 08.11.2021)
В Польше заявили о попытках нелегальных мигрантов перейти границу
Пресс-секретарь правительства Польши: нелегальные мигранты дошли до границы с Белоруссией
© Sputnik / Инна ГришукБеженцы на белорусско-польской границе
© Sputnik / Инна Гришук
ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты дошли до польско-белорусской границы и попытались ее перейти, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Часть из них уже пробовали пересечь границу. Пограничная стража сдержала их", — уточнил чиновник.
В Варшаве в понедельник заявили, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши". Так, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин опубликовал в Twitter видеозапись, на которой сотни человек, в том числе женщины и дети, с багажом идут по дороге со стороны Белоруссии.
В свою очередь, представитель польской пограничной стражи заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а в сторону леса.
По данным министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, на границе несут службу более 12 тысяч солдат, а войска территориальной обороны привели в повышенную боевую готовность.
В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе колонны беженцев и не допустить провокаций.
"По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека", — добавил собеседник агентства.
Как подчеркнул Бычковский, иностранцы хотят попасть в Польшу, чтобы попросить статус беженца в ЕС. Он отметил, что люди не представляют угрозы и ведут себя спокойно.
Представитель госпогранкомитета добавил, что, с учетом заявлений Варшавы о концентрации войск и техники на границе, власти Белоруссии не исключают провокаций с польской стороны, чтобы оправдать "применение физической силы и спецсредств в отношении беженцев".
Ситуацию на границе Белоруссии и Польши в следующий понедельник обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.