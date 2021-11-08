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В Польше заявили о попытках нелегальных мигрантов перейти границу
В Польше заявили о попытках нелегальных мигрантов перейти границу - РИА Новости, 08.11.2021
В Польше заявили о попытках нелегальных мигрантов перейти границу
Нелегальные мигранты дошли до польско-белорусской границы и попытались ее перейти, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:01
2021-11-08T16:24
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты дошли до польско-белорусской границы и попытались ее перейти, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер."Часть из них уже пробовали пересечь границу. Пограничная стража сдержала их", — уточнил чиновник.В Варшаве в понедельник заявили, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши". Так, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин опубликовал в Twitter видеозапись, на которой сотни человек, в том числе женщины и дети, с багажом идут по дороге со стороны Белоруссии.В свою очередь, представитель польской пограничной стражи заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а в сторону леса.По данным министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, на границе несут службу более 12 тысяч солдат, а войска территориальной обороны привели в повышенную боевую готовность.В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе колонны беженцев и не допустить провокаций.Как подчеркнул Бычковский, иностранцы хотят попасть в Польшу, чтобы попросить статус беженца в ЕС. Он отметил, что люди не представляют угрозы и ведут себя спокойно.Представитель госпогранкомитета добавил, что, с учетом заявлений Варшавы о концентрации войск и техники на границе, власти Белоруссии не исключают провокаций с польской стороны, чтобы оправдать "применение физической силы и спецсредств в отношении беженцев".Ситуацию на границе Белоруссии и Польши в следующий понедельник обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211108/granitse-1758046946.html
https://ria.ru/20211108/nelegaly-1758072645.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:01 08.11.2021 (обновлено: 16:24 08.11.2021)
 
В Польше заявили о попытках нелегальных мигрантов перейти границу

Пресс-секретарь правительства Польши: нелегальные мигранты дошли до границы с Белоруссией

© Sputnik / Инна ГришукБеженцы на белорусско-польской границе
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Инна Гришук
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ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты дошли до польско-белорусской границы и попытались ее перейти, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Часть из них уже пробовали пересечь границу. Пограничная стража сдержала их", — уточнил чиновник.
В Варшаве в понедельник заявили, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши". Так, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин опубликовал в Twitter видеозапись, на которой сотни человек, в том числе женщины и дети, с багажом идут по дороге со стороны Белоруссии.
В свою очередь, представитель польской пограничной стражи заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а в сторону леса.
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По данным министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, на границе несут службу более 12 тысяч солдат, а войска территориальной обороны привели в повышенную боевую готовность.
В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе колонны беженцев и не допустить провокаций.
"По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека", — добавил собеседник агентства.
Как подчеркнул Бычковский, иностранцы хотят попасть в Польшу, чтобы попросить статус беженца в ЕС. Он отметил, что люди не представляют угрозы и ведут себя спокойно.
Представитель госпогранкомитета добавил, что, с учетом заявлений Варшавы о концентрации войск и техники на границе, власти Белоруссии не исключают провокаций с польской стороны, чтобы оправдать "применение физической силы и спецсредств в отношении беженцев".
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Ситуацию на границе Белоруссии и Польши в следующий понедельник обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
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В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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