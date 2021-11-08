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Польша перебросила на границу антитеррористические подразделения

Польша перебросила на границу антитеррористические подразделения - РИА Новости, 08.11.2021

Польша перебросила на границу антитеррористические подразделения

Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористические подразделения, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:43

2021-11-08T14:43

2021-11-08T14:48

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белоруссия

польша

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористические подразделения, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского телевидения."Там есть дополнительные патрули Пограничной стражи, Пограничная стража максимально мобилизована. Сегодня на границу были направлены также антитеррористы. Также там есть 12 тысяч солдат Войска Польского", - сказал Вонсик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша