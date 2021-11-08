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Польша перебросила на границу антитеррористические подразделения
Польша перебросила на границу антитеррористические подразделения - РИА Новости, 08.11.2021
Польша перебросила на границу антитеррористические подразделения
Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористические подразделения, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:43
2021-11-08T14:43
2021-11-08T14:48
в мире
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польша
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористические подразделения, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского телевидения."Там есть дополнительные патрули Пограничной стражи, Пограничная стража максимально мобилизована. Сегодня на границу были направлены также антитеррористы. Также там есть 12 тысяч солдат Войска Польского", - сказал Вонсик.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, польша
14:43 08.11.2021 (обновлено: 14:48 08.11.2021)
Польша перебросила на границу антитеррористические подразделения
Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористические подразделения
ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористические подразделения, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского телевидения.
"Там есть дополнительные патрули Пограничной стражи, Пограничная стража максимально мобилизована. Сегодня на границу были направлены также антитеррористы. Также там есть 12 тысяч солдат Войска Польского", - сказал Вонсик.