https://ria.ru/20211108/polsha-1758025068.html

Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв

Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв - РИА Новости, 08.11.2021

Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв

Белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:41

2021-11-08T11:41

2021-11-08T11:41

в мире

белоруссия

минск

латвия

польша

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио."Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон", - сказал Вавжик.Он считает, что рано или поздно на границе наступят трагические события, "если мы имеем действия такого рода"В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.По последним данным, с начала текущего года нелегально пересечь границу из Польши в Белоруссию пытались более 30 тысяч человек..

https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html

белоруссия

минск

латвия

польша

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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко