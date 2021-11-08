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Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв - РИА Новости, 08.11.2021
Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
Белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:41
2021-11-08T11:41
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио."Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон", - сказал Вавжик.Он считает, что рано или поздно на границе наступят трагические события, "если мы имеем действия такого рода"В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.По последним данным, с начала текущего года нелегально пересечь границу из Польши в Белоруссию пытались более 30 тысяч человек..
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко
11:41 08.11.2021
 
Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв

Замглавы МИД Польши Вавжик: белорусские власти хотят довести ситуацию на границе до жертв

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио.
"Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон", - сказал Вавжик.
Он считает, что рано или поздно на границе наступят трагические события, "если мы имеем действия такого рода"
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
По последним данным, с начала текущего года нелегально пересечь границу из Польши в Белоруссию пытались более 30 тысяч человек..
Нелегальные мигранты штурмуют белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 12:00
Мигранты ранили двух польских солдат, пытаясь взять границу штурмом
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияПольшаАлександр Лукашенко
 
 
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