https://ria.ru/20211108/piloty-1758006593.html
В Red Wings прокомментировали сообщения о "дикой" зарплате пилотов SSJ100
В Red Wings прокомментировали сообщения о "дикой" зарплате пилотов SSJ100 - РИА Новости, 08.11.2021
В Red Wings прокомментировали сообщения о "дикой" зарплате пилотов SSJ100
Зарплаты пилотов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) российской авиакомпании Red Wings соответствуют рыночному уровню, заявил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:05
2021-11-08T10:05
2021-11-08T11:33
экономика
red wings airlines
уральские авиалинии
sukhoi superjet
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Зарплаты пилотов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) российской авиакомпании Red Wings соответствуют рыночному уровню, заявил РИА Новости представитель перевозчика.Ранее основной владелец и гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов в интервью РБК заявил, что пилоты SSJ100 в Red Wings получают "дикую" зарплату. Топ-менеджер назвал несправедливой ситуацию, когда они зарабатывают больше, чем пилоты Airbus, которыми пользуются "Уральские авиалинии". По его словам, у конкурентов есть такая возможность "благодаря субсидиям"."Зарплаты пилотов в Red Wings находятся на рыночном уровне", — прокомментировал заявление Скуратова собеседник агентства.Как отметили в Red Wings, компания реализует проект по освоению новой российской техники, для чего и нанимает новые экипажи. При этом с возобновлением авиасообщения возросла конкуренция за пилотов между перевозчиками.В авиакомпании добавили, что их конкуренты также получают новые лайнеры."Системами управления и авионикой современные региональные суда, к которым относится SSJ100, очень похожи на иностранные среднемагистральные лайнеры", — рассказал представитель Red Wings.По его словам, пилоты российских лайнеров проходят такую же сложную и дорогостоящую подготовку, как и их коллеги, управляющие Airbus или Boeing.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, red wings airlines, уральские авиалинии, sukhoi superjet
10:05 08.11.2021 (обновлено: 11:33 08.11.2021)
В Red Wings прокомментировали сообщения о "дикой" зарплате пилотов SSJ100
Red Wings: зарплаты пилотов SSJ100 в компании находятся на уровне рынка
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Зарплаты пилотов Sukhoi Superjet
100 (SSJ100) российской авиакомпании Red Wings соответствуют рыночному уровню, заявил РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее основной владелец и гендиректор "Уральских авиалиний
" Сергей Скуратов
в интервью РБК заявил, что пилоты SSJ100 в Red Wings получают "дикую" зарплату. Топ-менеджер назвал несправедливой ситуацию, когда они зарабатывают больше, чем пилоты Airbus
, которыми пользуются "Уральские авиалинии". По его словам, у конкурентов есть такая возможность "благодаря субсидиям".
"Зарплаты пилотов в Red Wings находятся на рыночном уровне", — прокомментировал заявление Скуратова собеседник агентства.
Как отметили в Red Wings, компания реализует проект по освоению новой российской техники, для чего и нанимает новые экипажи. При этом с возобновлением авиасообщения возросла конкуренция за пилотов между перевозчиками.
В авиакомпании добавили, что их конкуренты также получают новые лайнеры.
"Системами управления и авионикой современные региональные суда, к которым относится SSJ100, очень похожи на иностранные среднемагистральные лайнеры", — рассказал представитель Red Wings.
По его словам, пилоты российских лайнеров проходят такую же сложную и дорогостоящую подготовку, как и их коллеги, управляющие Airbus или Boeing.