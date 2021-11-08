https://ria.ru/20211108/piloty-1758006593.html

В Red Wings прокомментировали сообщения о "дикой" зарплате пилотов SSJ100

В Red Wings прокомментировали сообщения о "дикой" зарплате пилотов SSJ100 - РИА Новости, 08.11.2021

В Red Wings прокомментировали сообщения о "дикой" зарплате пилотов SSJ100

Зарплаты пилотов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) российской авиакомпании Red Wings соответствуют рыночному уровню, заявил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:05

2021-11-08T10:05

2021-11-08T11:33

экономика

red wings airlines

уральские авиалинии

sukhoi superjet

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Зарплаты пилотов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) российской авиакомпании Red Wings соответствуют рыночному уровню, заявил РИА Новости представитель перевозчика.Ранее основной владелец и гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов в интервью РБК заявил, что пилоты SSJ100 в Red Wings получают "дикую" зарплату. Топ-менеджер назвал несправедливой ситуацию, когда они зарабатывают больше, чем пилоты Airbus, которыми пользуются "Уральские авиалинии". По его словам, у конкурентов есть такая возможность "благодаря субсидиям"."Зарплаты пилотов в Red Wings находятся на рыночном уровне", — прокомментировал заявление Скуратова собеседник агентства.Как отметили в Red Wings, компания реализует проект по освоению новой российской техники, для чего и нанимает новые экипажи. При этом с возобновлением авиасообщения возросла конкуренция за пилотов между перевозчиками.В авиакомпании добавили, что их конкуренты также получают новые лайнеры."Системами управления и авионикой современные региональные суда, к которым относится SSJ100, очень похожи на иностранные среднемагистральные лайнеры", — рассказал представитель Red Wings.По его словам, пилоты российских лайнеров проходят такую же сложную и дорогостоящую подготовку, как и их коллеги, управляющие Airbus или Boeing.

https://ria.ru/20190505/1553277634.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, red wings airlines, уральские авиалинии, sukhoi superjet