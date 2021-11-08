https://ria.ru/20211108/pfr-1758134028.html

В Госдуме разъяснили, в каком случае не положено платить пенсию

В Госдуме оценили причины, по которым ПФР приостанавливает выплату пенсии - РИА Новости, 09.11.2021

В Госдуме разъяснили, в каком случае не положено платить пенсию

В большинстве случаев выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-08T21:12

2021-11-08T21:12

2021-11-09T00:43

общество

госдума рф

светлана бессараб

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В большинстве случаев выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире "Дума ТВ"."Особенно справок по обучению. У нас на территории Российской Федерации у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. А вот, к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом", — объяснила политик.По словам Бессараб, когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в самые кратчайшие сроки.Ранее пенсионный фонд России перечислил условия для приостановки выплат пенсионерам. Средства могут временно прекратить выплачивать по ряду причинам.Так, выплаты временно прекращаются, если гражданин в течение полугода не получает положенную сумму. Приостанавливаются на три месяца, если пенсионер вовремя не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.Кроме того, иностранные граждане могут лишиться пенсии из-за окончания срока действия вида на жительство. Это также касается некоторых россиян, решивших постоянно проживать на территории другой страны.А россияне старше 18 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца, обязаны вовремя сообщить об обучении по очной форме, иначе их выплаты будут приостановлены.

https://ria.ru/20210929/pensiya-1752406758.html

https://ria.ru/20211102/pensii-1757342761.html

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общество, госдума рф, светлана бессараб, россия